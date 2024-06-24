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Кабмін змінить один з критеріїв для бронювання від мобілізації

24.06.2024 18:00
Дарія Шуть
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Правила бронювання військовозобов’язаних від мобілізації в Україні можуть змінитись. Зокрема уряд планує переглянути критерій середньої зарплати

Кабмін змінить один з критеріїв для бронювання від мобілізації

Фото: freepik.com

Показник середньої заробітної плати впливає на те, чи визнається підприємство критично важливим та чи має воно право просити про бронювання своїх працівників.

Наразі, згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних чоловіків під час дії воєнного стану, забронювати 50% персоналу можуть компанії, які відповідають щонайменше трьом визначеним критеріям. Один з них рівень середньої зарплати в організації — не менше ніж цей показник в регіоні.

Однак народні депутати запропонували змінити цей критерій та враховувати середню зарплату по галузях. Кабінет міністрів розгляне цю ініціативу, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті.

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«Я думаю, що ми вивчимо питання, чи можливо застосовувати цей середній рівень, наприклад, в розрізі секторів: аграрна промисловість, переробна промисловість. Ми вивчимо питання, чи доцільно застосовувати, який буде ефект», — зазначила Свириденко.

Зазначимо, попри вищевказані правила комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Водночас окреме право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України планує дозволити бронювати всіх українських енергетиків та працівників військово-промислового комплексу. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Цензор.нет

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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