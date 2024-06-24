Кабмін змінить один з критеріїв для бронювання від мобілізації

Правила бронювання військовозобов’язаних від мобілізації в Україні можуть змінитись. Зокрема уряд планує переглянути критерій середньої зарплати

Показник середньої заробітної плати впливає на те, чи визнається підприємство критично важливим та чи має воно право просити про бронювання своїх працівників.

Наразі, згідно з Порядком бронювання військовозобов’язаних чоловіків під час дії воєнного стану, забронювати 50% персоналу можуть компанії, які відповідають щонайменше трьом визначеним критеріям. Один з них рівень середньої зарплати в організації — не менше ніж цей показник в регіоні.

Однак народні депутати запропонували змінити цей критерій та враховувати середню зарплату по галузях. Кабінет міністрів розгляне цю ініціативу, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті.

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«Я думаю, що ми вивчимо питання, чи можливо застосовувати цей середній рівень, наприклад, в розрізі секторів: аграрна промисловість, переробна промисловість. Ми вивчимо питання, чи доцільно застосовувати, який буде ефект», — зазначила Свириденко.

Зазначимо, попри вищевказані правила комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Водночас окреме право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України планує дозволити бронювати всіх українських енергетиків та працівників військово-промислового комплексу. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Цензор.нет