Кабмін дозволить бронювати 100% працівників ще двох галузей

Кабінет Міністрів України планує дозволити бронювати всіх українських енергетиків та працівників військово-промислового комплексу

Такою інформацією поділилися представники влади в ході часу запитань до уряду, який проводився у Верховній Раді, пише top.today.ua.

Які зміни плануються Кабміном

Цього разу на запитання депутатів давала відповіді перша віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, Кабінет міністрів внесе зміни до своєї постанови щодо надання бронювання.

Вона пояснила, що відстрочку від проходження служби в армії можна буде отримати абсолютно всім працівникам ВПК і енергетикам.

Варто зазначити, що в умовах постійних атак окупантів по енергетичним об’єктам та необхідності відновлювати уражені мережі, розподільчі підстанції та пошкоджені ТЕЦ, кожен український енергетик на вагу золота.

Те саме стосується і працівників ВПК, оскільки важливість виробництва зброї наразі складно переоцінити.

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Хто сьогодні має право на бронь

Нещодавно Кабмін вніс зміни до норм бронювання від мобілізації. Відстрочу можуть отримати всі чиновники категорії «А» або «Б», якщо вони заміщають вакантну посаду державного службовця вищого класу.

Забронювати можна 100% керівників обласних, районних та міських державних (військових) адміністрацій та штатних працівників патронатних служб державних органів. Усі військовозобов’язані громадяни на посадах категорії «А» в українських судах також бронюються.

Це поширюється і на всіх керівників обласних, районних міських рад, сільських, селищних та міських голів. Нардепи можуть забронювати своїх помічників, але не більше ніж дві особи.

Кабінет міністрів хоче надати відстрочку від мобілізації всім власникам та членам наглядових рад стратегічно важливих для економіки України компаній, якщо їх активи чи розмір доходів перевищують 200 млн грн.

У компаніях, що визнані «особливо важливими для економіки», ті ж особи бронюються за вартості активів понад 2 млрд грн або річному доході в 1,5 млрд грн.

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Право на бронь мають 100% працівників компаній паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників, а також підприємств, що займаються ремонтом та монтажем великих генераторів електрики та мінікотелень.

Це саме стосується і фахівців, які ремонтують енергетичні мережі у прифронтових регіонах.

Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів.

Також дозволено забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов’язаних:

державним органам;

прокуратурі;

Бюро економічної безпеки;

установам юстиції;

органам досудового розслідування;

виконавчій службі;

Національному антикорупційному бюро;

Державному бюро розслідувань;

поліції;

ДСНС та іншим.

Зазначимо, що рішення про бронювання приймає Міністерство економіки на підставі узгоджених із Міністерством оборони списків. У деяких випадках погодження списку потрібно отримати в СБУ чи розвідці.

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