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Рада перенесла запуск еАкцизу: коли система стане обов’язковою

13.10.2026 17:10
Микола Деркач

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає обов’язковий запуск еАкцизу з 1 липня 2027 року. Бізнес отримає додатковий час для інтеграції облікових систем і тестування

Рада перенесла запуск еАкцизу: коли система стане обов’язковою

Фото: chatgpt.com

Про це свідчить картка законопроєкту №15532 на сайті парламенту. Документ прийняли 13 жовтня 2026 року. Наразі його готують на підпис, тому процедура набуття чинності ще не завершена.

Новий графік передбачає два ключові етапи:

  • з 1 січня до 1 квітня 2027 року — реєстрація всіх чинних економічних операторів у системі;
  • з 1 липня 2027 року — обов’язкове використання еАкцизу.

Раніше повноцінний запуск планували на 1 листопада 2026 року. Перенесення має дати компаніям більше часу на підготовку процесів, а розробникам — на доопрацювання та перевірку програмного забезпечення.

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еАкциз — система електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Її впровадження має зробити обіг цієї продукції прозорішим і допомогти протидіяти нелегальному ринку.

Для підготовки бізнес уже може використовувати Sandbox. Як пояснює Мінцифри, це копія робочого середовища з тестовими даними, де компанії перевіряють взаємодію власних ІТ-систем з еАкцизом.

Sandbox працюватиме і після офіційного запуску: підприємства зможуть випробовувати оновлення без впливу на реальні операції. Для підключення доступні документація API та інструкції в базі знань проєкту.

Редакція PSM звертає увагу, що бізнесу варто використати додатковий час для перевірки інтеграцій і навчання працівників. Реєстрація операторів передбачена раніше за обов’язковий запуск, тому відкладати підготовку до липня 2027 року недоцільно.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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