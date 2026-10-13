Рада перенесла запуск еАкцизу: коли система стане обов’язковою

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає обов’язковий запуск еАкцизу з 1 липня 2027 року. Бізнес отримає додатковий час для інтеграції облікових систем і тестування
Про це свідчить картка законопроєкту №15532 на сайті парламенту. Документ прийняли 13 жовтня 2026 року. Наразі його готують на підпис, тому процедура набуття чинності ще не завершена.
Новий графік передбачає два ключові етапи:
- з 1 січня до 1 квітня 2027 року — реєстрація всіх чинних економічних операторів у системі;
- з 1 липня 2027 року — обов’язкове використання еАкцизу.
Раніше повноцінний запуск планували на 1 листопада 2026 року. Перенесення має дати компаніям більше часу на підготовку процесів, а розробникам — на доопрацювання та перевірку програмного забезпечення.
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еАкциз — система електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Її впровадження має зробити обіг цієї продукції прозорішим і допомогти протидіяти нелегальному ринку.
Для підготовки бізнес уже може використовувати Sandbox. Як пояснює Мінцифри, це копія робочого середовища з тестовими даними, де компанії перевіряють взаємодію власних ІТ-систем з еАкцизом.
Sandbox працюватиме і після офіційного запуску: підприємства зможуть випробовувати оновлення без впливу на реальні операції. Для підключення доступні документація API та інструкції в базі знань проєкту.
Редакція PSM звертає увагу, що бізнесу варто використати додатковий час для перевірки інтеграцій і навчання працівників. Реєстрація операторів передбачена раніше за обов’язковий запуск, тому відкладати підготовку до липня 2027 року недоцільно.
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