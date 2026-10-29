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Штрафи і вʼязниця: Рада прийняла новий закон про “дропів”

29.10.2026 12:40
Микола Деркач

Рада запровадила кримінальну відповідальність за передавання карток і доступу до рахунків для незаконних операцій

Штрафи і вʼязниця: Рада прийняла новий закон про
Фото: chatgpt.com

Як працюють схеми з дропами

Дропами називають людей, які передають іншим особам банківські картки, рахунки або доступ до платіжних сервісів. Через ці реквізити зловмисники переказують і знімають гроші. Власник рахунку залишає слід в операціях і може зацікавити правоохоронців, навіть якщо не контактував із потерпілими.

Закон встановлює відповідальність за умисне передавання платіжного інструмента чи доступу до нього для використання в незаконних операціях. Йдеться також про реквізити та цифровий доступ. Тому навіть пропозиція прийняти переказ за винагороду може мати серйозні наслідки.

Яке покарання передбачили

За передавання власного платіжного інструмента для вчинення незаконних дій передбачений штраф від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За отримання, придбання, зберігання, збут або передачу чужих платіжних інструментів для таких операцій покарання суворіше: штраф від 3 000 до 5 000 мінімумів або обмеження волі чи ув’язнення на строк від двох до чотирьох років.

Якщо порушення повторне або вчинене групою, штраф може становити від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів, а строк ув’язнення — від чотирьох до шести років. Для людини, яка вперше порушила закон, передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно повідомить про це правоохоронців і допоможе розкрити злочин.

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Як не стати учасником схеми

Не передавайте стороннім картку, PIN-код, паролі, одноразові коди чи доступ до банківського застосунку за винагороду. Не приймайте кошти, які просять переказати далі або зняти готівкою: так можна стати ланкою руху незаконних грошей.

Якщо ви вже поділилися реквізитами або доступом, одразу зателефонуйте до банку, заблокуйте картку й обліковий запис та зафіксуйте звернення. Збережіть листування з людиною, яка просила провести операцію, та повідомте правоохоронців.

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Джерело: Верховна Рада України.

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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