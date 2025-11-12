close-btn
Дія потрапила до Книги світових рекордів

12.11.2025 17:10
Микола Деркач

Книга світових рекордів визнала створення Дія.AI досягненням у категоріях «Вперше» та «Винаходи». Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні

Дія потрапила до Книги світових рекордів

Фото: bookworldrecords.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Рекорд зафіксували під час WINWIN Summit у Києві 4 листопада. Генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк вручила сертифікати представникам команд, які сприяли реалізації рішення:

  • Михайлові Федорову, Першому віцепрем’єр-міністру — Міністру цифрової трансформації України;
  • Вікторові Ляху, президенту Фонду Східна Європа;
  • Жакові Герберу, Делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України;
  • Шарлотті Сюрен, Заступниці Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

«Ми переходимо від Digital State до Agentic State — держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск Дія.AI — це перший важливий крок на цьому шляху. Ми інтегруємо штучний інтелект у державні сервіси, щоб українці отримували державні послуги швидко, легко та за одним запитом. Україна повинна бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту — і ми втілюємо цю візію вже зараз«, — наголосив Михайло Федоров, Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.

Міжнародне визнання рекорду підтвердило унікальність української цифрової розробки — ШІ-асистента Дія.AI, запущеного у вересні 2025 року. Це перший у світі приклад використання штучного інтелекту на національному рівні для надання держпослуг.

«Штучний інтелект у державних сервісах є справжнім технологічним проривом, тож країни, які впроваджують його, отримають значні переваги, з точки зору ефективності та результативності. Водночас надзвичайно важливо вибудовувати довіру між державою та її громадянами. Україна демонструє, що цифрові рішення можуть бути не лише інноваційними, а й етичними, прозорими та орієнтованими на людей. Для Швейцарії є великою честю підтримувати партнерство, яке задає тон цифровій трансформації по всій Європі», — підкреслив Жак Гербер, Делегат Федеральної ради Швейцарії у справах України, Посол.

«Визнання Дія.AI світовим рекордом — це ще одне підтвердження унікальних досягнень України у цифровій трансформації. Велика Британія пишається бути партнером України у сфері інновацій, які є одним із ключових напрямів нашого Сторічного партнерства між Британією та Україною», — наголосила Шарлотт Сюрен, Заступниця Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

Дія.AI показує, як технології можуть зробити спілкування з державою швидким, зручним і зрозумілим. Завдяки інтеграції з держреєстрами асистент відповідає на запитання й допомагає отримувати послуги у форматі звичайного чату на порталі Дія.

«Україна знову довела, що є глобальним новатором у сфері цифровізації. Визнання цього рекорду — не лише відзнака команди, а й символ того, що Україна може бути технологічною, ефективною й орієнтованою на людей навіть попри виклики війни«, — зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

Дія.АІ розроблено за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

