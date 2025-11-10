Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

За рік зарплати українців у ритейлі зросли на третину, проте це усереднений показник, і далеко не у всіх компаніях це дійсно так

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

11 379 гривень на місяць до оподаткування в середньому отримували працівники у сфері торгівлі в Україні торік. Це на третину більше, ніж у 2023 році — 8 685 грн, та у майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). У перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли — до 7 135 грн на місяць.

Варто зазначити, що аналізувались дані фінансової звітності великих ритейл-компаній — із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.

Середня зарплатня в ритейлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі Бюро Вин (мережа GoodWine): понад 82 тисячі гривень на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також представник Індексу Опендатабота АТБ-Маркет, де працює понад 46 тисячі працівників, а середня зарплатня — понад 52 тисячі грн/міс. У компанії пояснюють, що дотримуються принципу офіційності й відповідності ринку:

«Ми систематично моніторимо рівень зарплат і прагнемо, щоб наші співробітники отримували гідну оплату. Усе нарахування повністю офіційне, а розмір заробітної плати переглядається відповідно до змін на ринку», — прокоментували у прес службі компанії АТБ.

У мережі магазинів Рошен (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством Ізюмінка) працюють майже 1,2 тисячі співробітників, які у середньому заробляють трохи більше ніж 41 тисячу грн на місяць.

Варто зазначити, що з десятки компаній із найвищими зарплатами лише дві — Розетка.УА (інтернет-магазин Розетка) та АТБ — потрапили до Індексу Опендатабота 2025, який охоплює найбільших і найстабільніших гравців ринку. У самому Індексі середній рівень зарплат теж доволі різний: від 57 тисяч у Розетки до 26-27 тисяч ури та Новуса. Метро Кеш енд Кері Україна тримається посередині — близько 36 тисяч.

Зазначимо, що офлайн магазини Розетка належать до іншої компанії — Європлюс, де середня заробітна платня складає близько 16,7 тисячі гривень на місяць до оподаткування.

Попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, Експрес-Аптека (партнер мережі Аптек низьких цін, що працюють під брендами Шар@, АНЦ, Копійка, Не хворій) підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, ДЦ Україна (мережа магазинів Watsons) — утричі, а Перша Фармація Харкова, Альфа-Продукт та мережа магазинів Єва — у понад двічі.

