S&P 500 подає сигнал великого обвалу

Індекс S&P 500, який досі демонстрував бичачий імпульс, може втратити силу, адже технічні індикатори свідчать про ймовірне наближення падіння. У п’ятницю індекс закрився на позначці 6 728 пунктів, піднявшись лише на 0,13%. Водночас на тижневому графіку він знизився більш ніж на 2%

Станом на момент написання матеріалу аналіз показує, що S&P 500 впав нижче 50-денної ковзної середньої вперше з квітня — можливий переломний момент після кількох місяців утримання цього рівня підтримки. 50-денна ковзна середня тривалий час залишалася основою ралі, тому її втрата може свідчити про згасання імпульсу.

Схожа ситуація спостерігалася у травні 2021 року, коли S&P 500 ненадовго опустився нижче цього рівня, а потім стрімко відновився. Тоді корекція виявилася тимчасовою, однак нинішній рух викликає сумніви, чи повториться історія цього разу.

Для трейдерів таке зниження є попереджувальним сигналом. Наступні кілька днів будуть вирішальними, аби зрозуміти, чи це короткостроковий відкат, чи початок глибшої корекції. Якщо індекс не зможе повернутися вище 50-денної середньої, це може спровокувати ширший тиск продажів і збільшити ризики падіння.

Фундаментальні показники S&P 500

Останнє зниження відбувається на тлі змішаних бичачих і ведмежих факторів на ринку. Індекс перервав тритижневу серію зростання після звіту Challenger, Gray & Christmas, який показав, що жовтень став найгіршим місяцем за кількістю оголошень про скорочення з 2003 року. Це спричинило втечу інвесторів у безпечні активи та знизило прибутковість 10-річних облігацій США (TNX) нижче 4,1%.

Читайте також: BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Додатковий тиск створило падіння акцій Nvidia (NASDAQ: NVDA) та Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) після заяви керівника Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девіда Сакса, який сказав, що не буде «жодної федеральної підтримки» для сектора AI на тлі побоювань, що ринок може перебувати у стані бульбашки.

Водночас фундаментальні показники залишаються міцними. Аналітики очікують, що прибутки компаній з індексу S&P 500 зростуть приблизно на 11,6% у 2025 році, а прогнозне співвідношення P/E становитиме близько 22,7 — вище за історичний середній рівень. Сезонність також на боці «биків»: період з листопада до квітня традиційно є найсильнішим для ринку.

Однак на Волл-стріт зростає обережність. Як повідомляє Finbold, Тед Пік з Morgan Stanley, Девід Соломон з Goldman Sachs та Джеймі Даймон з JPMorgan попередили про можливу корекцію ринку на 10–20% упродовж наступних двох років.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

Ринок криптовалют обвалився майже на $1 трлн за місяць

За матеріалами finbold.com.