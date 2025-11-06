Ринок криптовалют обвалився майже на $1 трлн за місяць

У середу, 5 листопада, ринок криптовалют зазнав чергового різкого спаду, втративши за місяць майже $1 трлн ринкової капіталізації. Показник знизився з $4,3 трлн, зафіксованих на початку жовтня, до $3,4 трлн на 5 листопада

Основні криптовалюти продемонстрували значні втрати. Біткохн (BTC) впав на 8% за тиждень і протестував критичний рівень підтримки в $100 000, тоді як Ethereum (ETH) просів до $3 300, втративши 16%.

Інституційні інвестори також вивели $1,15 млрд із Біткоїн-ETF минулого тижня, що свідчить про зниження довіри з боку традиційних фінансових установ — саме вони були головними рушіями зростання Біткоїна до $126 000 минулого місяця.

Падіння ринку призвело до ліквідацій позицій на суму $2,1 млрд лише за одну ніч. Протягом цього періоду ліквідації відбулися приблизно у 486 069 трейдерів. Найбільших збитків зазнали Ethereum та Біткоїн — $679,9 млн і $644 млн відповідно. Довгі позиції стали головною жертвою, становлячи близько 79% від загальної суми ліквідацій, або $1,67 млрд.

Чи залишаються фундаментальні показники крипторинку сильними

Попри обвал цін, аналітик із Bloomberg Ерік Бальчунас залишається оптимістом щодо Біткоїна, посилаючись на його високі річні прибутки: «Навіть з урахуванням корекції, Біткоїн зріс на 300% відтоді, як BlackRock подала заявку на створення ETF 30 місяців тому. Це майже 80% річних. Спокійніше».

Імовірно, нинішнє падіння є перебільшеною реакцією, викликаною технічними факторами та надмірним використанням кредитного плеча, а не свідченням фундаментальної слабкості. Крипторинок відомий своєю гіперчутливістю до технічних змін, тому навіть незначні коливання можуть призвести до масштабних просідань.

Втім, попри оптимізм аналітика, низхідна тенденція породжує побоювання чергової так званої «криптозими» — тривалого ведмежого періоду. Наприклад, за прогнозами аналітика Алі Мартінеса, Ethereum може впасти до $1 700, якщо не зможе подолати рівень $4 000.

Тривожність посилюють й інші ринки: триває розпродаж акцій технокомпаній, під час якого Palantir втратила 8% попри сильні фінансові результати, а S&P 500 знизився на 1,2% через побоювання щодо переоціненості акцій, пов’язаної з штучним інтелектом (ШІ).

