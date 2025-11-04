close-btn
Криптотрейдер втратив понад $2 млн через обвал ринку

04.11.2025 20:00
Ольга Деркач

Поки ширший ринок криптовалют переживає масові відтоки капіталу, один із великих інвесторів допустив дороговартісну помилку, продавши тисячі Ethereum (ETH) зі значним збитком після спроби вгадати ринкове дно

Фото: freepik.com

Гаманець під ідентифікатором 0x1b57 позбувся 5 570 ETH приблизно на $19,56 млн протягом кількох годин, переказавши кошти на Binance трьома великими траншами: 2 070 ETH ($7,26 млн), 2 000 ETH ($7,01 млн) і 1 500 ETH ($5,28 млн). Про це свідчать останні ончейн-дані Arkham, отримані Finbold 4 листопада.

Трейдер накопичив такий самий обсяг ETH лише п’ять днів тому з гарячих гаманців Binance, але швидко здався, коли ціни продовжили падати, зафіксувавши збиток близько $2,15 млн. Попри спробу «зловити дно», інвестор був змушений вийти з позиції, коли тиск продажів посилився.

Цей розпродаж збігається зі слабкістю ширшого крипторинку: Ethereum нещодавно продовжив падіння на тлі відходу інвесторів від ризикових активів. Активність великих гравців може ще більше посилити тиск на курс Ethereum, адже масові продажі великих власників часто лякають ринок.

Читайте також: Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне

Аналіз ціни Ethereum

Минулого тижня Ethereum став одним із головних невдах: друга за капіталізацією криптовалюта впала більш ніж на 15% і на момент написання матеріалу торгується на рівні $3 508, що на понад 5% нижче за добу.

Поточна ціна залишається нижче 50-денної SMA ($4 094,6), що свідчить про втрату короткострокової підтримки та підтверджує ведмежий імпульс. Наступним ключовим рівнем є 200-денна SMA на $3 316,08: утримання вище цього рівня збереже довгостроковий висхідний тренд, а пробиття нижче може сигналізувати про глибшу корекцію.

Індикатор RSI за 14 днів зараз на рівні 36,72 — у нейтральній зоні. Попри те що він ще не свідчить про перепроданість, показник залишає простір для подальшого зниження, хоча його поточне значення може натякати на можливе вичерпання продажів у разі різкого зростання волатильності.

