Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

Автор фінансових бестселерів та інвестор Роберт Кійосакі знову виступив із похмурим попередженням, наголосивши, що економічний крах уже почався. Автор книги «Багатий тато, бідний тато» заявив, що зараз триває «масштабний обвал», унаслідок якого «мільйони будуть знищені»

1 листопада Кійосакі опублікував допис у соцмережі X, закликавши інвесторів рятувати свої кошти саме у твердих та цифрових активах — передусім у сріблі, золоті, Біткоїні (BTC) та Ethereum (ETH).

У минулому інвестор неодноразово стверджував, що акції, облігації та нерухомість перебувають під загрозою краху, який може перевершити попередні спади. Він звертає увагу на стрімке зростання світового боргу, інфляцію, втрату робочих місць через штучний інтелект і так звану «бульбашку всього» як ознаки того, що фінансова система починає хитатися.

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you. Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

Щоб зберегти капітал, Кійосакі закликає інвесторів відмовитися від традиційних заощаджень і фіатних валют, які він називає «фальшивими грошима», та зосередитися на дорогоцінних металах і криптовалютах.

Попри похмурі прогнози, він залишається оптимістом щодо деяких активів — прогнозує, що Біткоїн з часом досягне $1 млн, а срібло, яке називає «найвигіднішим придбанням» серед захисних активів, може потроїтися в ціні. Золото та Біткоїн також відіграють ключову роль у його стратегії: Кійосакі очікує, що під час обвалу капітал масово перетікатиме саме в ці активи.

Прогнози минулих криз Кійосакі

Його попередження часто викликають суперечки. Кійосакі неодноразово прогнозував крах ринку — у 2011, 2016, 2020 та на початку 2023 року, — однак жоден із цих прогнозів не справдився повністю. Фінансові коментатори зазначають, що його оцінки термінів і масштабів обвалів часто перебільшені або запізнілі.

Критики вважають, що постійні заяви про «неминучий крах» з часом підривають довіру до автора. Водночас його меседжі збігаються з ширшими побоюваннями на сучасних ринках. Аналітики продовжують вказувати на переоцінені активи, складну монетарну політику центральних банків і високий корпоративний борг як реальні сигнали потенційної нестабільності.

За матеріалами finbold.com.