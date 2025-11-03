close-btn
2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

03.11.2025 11:10
Микола Деркач

Ринок криптовалют перебуває у фазі консолідації, однак кілька активів демонструють посилений тиск покупців, що штовхає їх у зону перекупленості

2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

Фото: freepik.com

Як зазначають аналітики Finbold, поточні технічні сигнали свідчать, що трейдерам варто утриматися від нових угод, пов’язаних із ZEC та DASH, попри їхнє зростання, адже надмірна активність може спричинити цінову корекцію.

Zcash (ZEC)

Цей токен останніми тижнями залишається одним із найсильніших представників ринку так званих конфіденційних монет, однак технічні індикатори сигналізують про необхідність обережності. На момент написання матеріалу ZEC торгувався близько $417, зниження за добу становило 0,09%, а за тиждень — 3,51%, що свідчить про поступове охолодження короткострокового імпульсу.

Індекс відносної сили (RSI), який вимірює ринкову динаміку, наближається до рівня 70, що зазвичай вказує на перекупленість. Згідно з останніми даними, 12-годинний RSI ZEC — 72,51, а добовий — 77,07, що поміщає монету глибоко в зону перекупленості на довших часових відрізках.

Dash (DASH)

Ця криптовалюта демонструє ще більш агресивний профіль перекупленості. Вона торгується на рівні $89,78, що на 1,05% вище за добу та на 30,53% за тиждень — ознака активних спекулятивних покупок. RSI підкреслює цей імпульс: 12-годинний показник — 83,59, добовий — 82,57.

Такі високі значення свідчать про перегрітий стан ринку, коли ціна зростає значно швидше, ніж це виправдано фундаментальними факторами. Як і у випадку з ZEC, стрімке зростання DASH пов’язане з підвищеною увагою до криптовалют, що забезпечують конфіденційність, і проривом вище ключового рівня опору, однак імовірність корекції або фази консолідації залишається високою.

Попри останнє зростання, DASH стикається зі структурними викликами, зокрема через посилення глобальних регуляцій щодо конфіденційних монет, що може вплинути на ліквідність і доступ до бірж.

