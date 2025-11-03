Коли Біткоїн досягне $250 000 — Алі Мартінес

Відомий криптоаналітик Алі Мартінес заявив, що якщо ринкові тенденції минулих років повторяться, Біткоїн (BTC) може досягти $250 000 уже найближчими тижнями

Прогноз ґрунтується на порівнянні поточної місячної динаміки ціни Біткоїна з попередніми бичачими циклами — особливо з параболічними зростаннями 2016–2017 та 2020–2021 років.

Мартінес зазначив, що кожен із цих циклів проходив через фазу консолідації, після якої відбувався потужний прорив, який збігався з бичачим перетином на індикаторі MACD — популярному інструменті вимірювання імпульсу.

Нині Біткоїн демонструє схожу структуру: гістограма MACD переходить у позитивну зону — сигнал, який у минулому передував стрімким фазам зростання. У 2016 році Біткоїн подорожчав більш ніж на 4 000%, а у 2020-му прибутковість сягнула близько 1 500%.

Якщо сценарій повториться, за словами Мартінеса, Біткоїн може повторити подібний експоненційний рух і досягти $250 000 уже в грудні.

Водночас, враховуючи, що на початку листопада ціна Біткоїна консолідується біля позначки $110 000, для такого ривка потрібен надзвичайно сильний імпульс і макроекономічні умови, схожі на ті, що супроводжували попередні піки — зокрема, стабільний приплив інституційного капіталу та відновлення інтересу роздрібних інвесторів.

Цікаве по темі: 3 криптовалюти до $0,10, які демонструють потенціал зростання

Чи досяг Біткоїн піку

Остання стабілізація ціни викликала припущення, що Біткоїн уже міг досягти вершини поточного циклу. Проте криптотрейдер Тед Піллоуз не погоджується з цим.

Він нагадав, що під час минулих циклів Біткоїн зазвичай встановлював нові історичні максимуми після халвінгу, за чим слідувало стрімке емоційне зростання й різке падіння на 60–70%.

Цього разу ситуація інша: Біткоїн оновив історичний максимум ще до халвінгу 2024 року — уперше в історії. Крім того, нинішнє зростання є більш стабільним, ніж у попередніх вибухових фазах.

Криптовалюта вже майже пів року утримується вище позначки $100 000 — що, за словами Піллоуза, не характерно для типового «вибухового піку», коли ціна спершу різко зростає, а потім так само стрімко падає. Така тривала консолідація, на його думку, свідчить про міцнішу ринкову основу та подальше накопичення активів інституційними інвесторами.

Попри можливість короткострокового відкату, аналітик вважає, що класична модель післяпікового обвалу цього разу може не спрацювати. Поточна ринкова структура, за його словами, відрізняється від попередніх циклів.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $107 598, що на 3,03% нижче за добу та майже на 7% нижче в тижневому вимірі.

Джерело: Finbold.