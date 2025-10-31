Біткоїн вперше за сім років завершує жовтень в мінусі: чого чекати в листопаді

«Uptober» перетворився на «червоний» місяць для Біткоїна — надії на зниження ставки ФРС та послаблення торговельної напруги між США й Китаєм не змогли втримати ціну BTC

Біткоїн завершує жовтень у мінусі вперше за сім років, а трейдери розділилися в думках, чи продовжиться спад у листопаді.

Порушена серія «Uptober»

Після шести років поспіль, коли жовтень був прибутковим для Біткоїна, цього року серія завершується. Цей місяць навіть отримав прізвисько «Uptober», адже впродовж десятиліття, з 2013 року, саме жовтень часто приносив найкращі місячні результати. Лише двічі за цей час він був «червоним» — у 2014 та 2018 роках.

Цей рекорд підтримували шість послідовних років зростання — від 2019 до 2024 року. Але у 2025-му ситуація змінюється: наприкінці жовтня Біткоїн подешевшав на 3,35%, і до завершення місяця залишалися лише години.

«Останній день місяця — нам потрібна потужна зелена свічка, інакше побачимо перший червоний жовтень за 7 років», — написав аналітик Джелле у X.

Жовтневі втрати посилив стрімкий обвал посеред місяця, спровокований загрозами нових мит між США та Китаєм. Зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у середу не змогло відновити оптимізм інвесторів.

«Жовтень став червоним уперше за 7 років! — зазначив трейдер AAG у X. — Цього місяця ринок крипти сильно охолодив трейдерів — імпульс зник, упевненість похитнулася».

Аналітик під ніком Crypto Damus додав, що волатильність Біткоїна цього місяця була «нехарактерною», адже зазвичай жовтень — другий найуспішніший місяць року для BTC.

There is nothing “normal” about this #BTC Volatility October is statistically the 2nd best months of the year for #BTC This is the worst October since the 2018 Bear Market and only the 3rd Red October since 2013 pic.twitter.com/zVjvJH1was — CRYPTO Damus (@AstroCryptoGuru) October 31, 2025

Невизначений листопад

Деякі трейдери вважають, що «червоний жовтень» — це лише підготовка до ще потужнішого зростання в листопаді. Інші ж говорять, що бичачий цикл Біткоїна похитнувся і може наближатися до завершення.

Востаннє BTC завершив жовтень у мінусі у 2018 році — тоді в листопаді він обвалився ще на 36,57%, нагадав аналітик Crypto Rover у X.

Автор та аналітик Тімоті Пітерсон запитує: «Що означає слабкий жовтень для Біткоїна?» і додає, що між жовтнем і наступними місяцями «практично немає кореляції». Водночас він зауважив, що після слабкого жовтня зростання в четвертому кварталі зазвичай сповільнюється.

«Середня прибутковість Біткоїна за три місяці після слабкого жовтня становить 11% (з 2016 року), тоді як після сильного — 21%», — пояснив Пітерсон.

Історично листопад є найкращим місяцем для Біткоїна — середнє зростання за 12 років із 2013-го становить 46%. Це робить період із жовтня по грудень найприбутковішим кварталом для BTC, із середнім підйомом 78%, за даними CoinGlass.

У нещодавні роки Біткоїн зріс на 57% у четвертому кварталі 2023-го та на 48% у 2024-му. Найвражаючішим був ривок 2017 року — тоді від 1 жовтня до 1 грудня ціна підскочила на 480%.

Навіть у ведмежих циклах, як-от падіння на 42% у 2018 році та на 15% у 2022-му, такі результати лишалися радше винятками. Втім, останній квартал року стабільно демонструє найпомітніші коливання.

Якщо історія повториться, у листопаді ціна Біткоїна може знову розвернутися вгору — і до кінця 2025 року досягти $150 000.

