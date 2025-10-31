close-btn
XRP втратив $13,5 млрд капіталізації усього за день

31.10.2025 10:10
Микола Деркач

Ціна XRP різко впала на понад 6,5% у четвер, 30 жовтня, скоротивши ринкову капіталізацію монети на $13,5 млрд — із приблизно $159,2 млрд у середу до $145,7 млрд

Фото: pexels.com, chatgpt.com

Падіння відбулося на тлі ширшого спаду крипторинку, де всі 10 провідних криптовалют за загальною капіталізацією зазнали значних втрат.

За ціни $2,42 — найнижчої з початку тижня — XRP став одним із альткоїнів, що постраждали найбільше. Подібне падіння показала лише Solana (SOL), яка також втратила понад 6%.

На тижневому графіку XRP все ще демонструє +2%, а на місячному -15%.

Тим часом приблизно 4 млн XRP вартістю понад $10,5 млн було заблоковано на умовному рахунку (ескроу). Ця транзакція була пов’язана з Core Vault від Flare — інституційним гаманцем, який зберігає понад 1,57 млрд XRP.

Чому падає крипторинок

Загальний розпродаж скоротив сукупну ринкову капіталізацію криптовалют приблизно на 4% — до $3,64 трлн.

Читайте також: BlackRock почав продавати Біткоїн: монета падає

Біткоїн, зокрема, впав приблизно на 4% і короткочасно опустився до рівня нижче $108 тис. після того, як Федеральна резервна система США охолодила очікування щодо подальших знижень ставки цього року. Це спричинило швидкий зворотній рух за принципом «купуй на чутках — продавай на новинах».

Попри загальне падіння, деякі активи продемонстрували зростання (хоч і ненадовго). Zcash (ZEC) піднявся на 9% — до понад $350, і швидко впав до $334. Токен Official Trump Coin (TRUMP) також спочатку додав 6%, продовживши ралі, а потім різко втратив 14%, опустившись до $7,25 при цьому, тижневе зростання все ж сягнуло 24%.

Тим часом за останні 24 години було ліквідовано криптоактивів на суму понад $1 млрд, зокрема понад $675 млн у Біткоїні та Ethereum (ETH).

