2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

Попри те, що «Uptober» майже закінчився, кілька криптовалют, що торгуються дешевше за $1, досі демонструють потенціал зростання у найближчі тижні

Аналітики видання Finbold, використовуючи штучний інтелект, визначили дві криптовалюти, що варті уваги інвесторів.

Dogecoin (DOGE)

Цей токен нині торгується близько $0,19, додавши 0,62% за тиждень (станом на момент написання матеріалу). Мемкоїн має сильне впізнавання бренду, велику спільноту та зберігає імпульс після попередніх бичачих циклів.

Ба більше, якщо наступного місяця ринок активніше переключиться на альткоїни, DOGE може стати одним із найкраще позиційованих активів для короткострокового зростання.

Однак, як підкреслює використана модель ШІ, поточна траєкторія Dogecoin залежить від утримання рівня підтримки та стабільного обсягу купівлі, тож він залишатиметься привабливим насамперед для інвесторів, готових до високих ризиків і потенційно великих прибутків.

Hedera (HBAR)

Друга криптовалюта — Hedera (HBAR), яку обирають завдяки можливості використання у корпоративних проєктах, що забезпечує механізм консенсусу Hashgraph.

Ціна нижча за $1 у поєднанні з висхідною динамікою жовтня вказує на потенціал подальшого зростання, особливо якщо інвесторська увага переміститься у цей сегмент. Саном на момент написання матеріалу HBAR торгується на рівні $0,20 — майже стільки ж, як DOGE, але з кращими тижневими результатами: зростання перевищує 18%.

Крім того, Hedera опинилася в центрі уваги після того, як 28 жовтня на Nasdaq дебютував спотовий HBAR-ETF від компанії Sanary з обсягом торгів $8 млн у перший день. Успіх HBAR у короткостроковій перспективі залежатиме від того, чи зможуть інституційні інвестиції через ETF надалі підтримувати технічну картину.

ШІ обрав Dogecoin за його потужну спільноту та впізнаваний бренд, а Hedera — за корпоративне застосування та інституційний інтерес, спричинений запуском ETF.

Інакше кажучи, обидва токени мають потенціал для зростання, орієнтований на інвесторів із високою толерантністю до ризику, які шукають можливості на ринку після «Uptober».

