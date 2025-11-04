Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне

Що, якщо Біткоїн обвалиться? Чи впадуть Ether та XRP разом із ним, чи втримають позиції? Розгляньмо, як падіння BTC може струснути весь крипторинок

Домінування Біткоїна на ринку криптовалют вже давно є визначальною рисою всіх ринкових циклів. Але що станеться, якщо частка Біткоїна зменшиться або його ціна обвалиться на 50%? У такому випадку дві найбільші монети — Ether та XRP — стають ключовими тестами для оцінки того, як перерозподіляються ринкові сили.

Чому домінування Біткоїна має значення

У традиційних фондових ринках, коли найбільший гравець у секторі спотикається, наслідки відчуваються миттєво. Менші компанії втрачають у вартості, адже залежать від екосистеми лідера, довіри інвесторів, ланцюгів постачання і репутації. Те саме відбувається й у криптосвіті: Біткоїн виступає «якірним активом». Коли він слабшає, весь ринок втрачає відчуття стабільності та напрямку.

Історично Біткоїн утримував велику частку капіталізації ринку криптовалют, відому як показник «домінування». Більшість альткоїнів, зокрема ETH та XRP, демонструють високу кореляцію з рухами ціни Біткоїна. Наприклад, після оголошення тарифів 10 жовтня 2025 року крипторинок пережив масштабну ліквідацію: Біткоїн різко впав. За даними CoinMetrics, кореляція BTC-ETH зросла з 0,69 до 0,73, а BTC-XRP — з 0,75 до 0,77 протягом наступних восьми днів.

Це різке зближення показує, що під час кризи ліквідності, спричиненої макроекономічним страхом, альткоїни не відокремлюються на основі власної корисності. Такі показники, як обсяги транзакцій Ether або інституційне впровадження XRP, у таких випадках не забезпечують захисту.

Читайте також: Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт

Натомість висока позитивна кореляція є емпіричним показником спільного системного ризику. Вона свідчить, що ринок сприймає весь криптосектор як єдиний клас активів. Це підсилює вторинні ефекти від обвалу BTC, які поширюються на ETH і XRP.

Висновок очевидний: якщо домінування Біткоїна зменшиться або його ціна впаде, ETH і XRP навряд чи рухатимуться незалежно. Вони, ймовірно, постраждають через два канали.

Канал ліквідності та структури ринку

Ринкова структура, що включає деривативи, потоки на біржах та інвесторську поведінку, тісно пов’язана з BTC. Масштабне падіння Біткоїна може спричинити хвилю ліквідацій, викликаних маржин-колами (margin calls) та лавиноподібними продажами. Це часто призводить до масового відтоку капіталу з усіх криптоактивів, незалежно від їхніх фундаментальних показників. Вони падають просто тому, що належать до спільного кошика ризику.

Канал настроїв

Ослаблення позицій базового децентралізованого активу підриває основну ідею всього крипторинку. Це знижує довіру інвесторів до довгострокової життєздатності криптовалют. Коли зростає страх, інвестори зазвичай переходять у безпечні активи, як-от фіат або золото. У результаті формується тривалий ведмежий ринок, який послаблює інтерес до інвестицій як у Ether, так і в XRP.

За матеріалами cointelegraph.com.