Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт

Репутація Біткоїна (BTC) як активу з «бичачим» жовтнем цього року зазнала удару: криптовалюта завершила місяць зі збитком майже 4%, показавши найгірший жовтневий результат із 2014 року

Тепер, за словами аналітика TradingView під ніком TradingShot, слабке місячне закриття може стати сигналом до глибшої корекції, яка потенційно відправить Біткоїн у зону $87 000 у найближчі тижні.

Експерт звернув увагу на фрактальний патерн, що повторює поведінку ціни Біткоїна в період із грудня 2024 до лютого 2025 року. Тоді BTC відбився від спадної трендової лінії, втратив підтримку зростаючих мінімумів і в підсумку впав приблизно на 32% від свого історичного максимуму.

Схожа ситуація спостерігається й тепер: ціна зіштовхнулася з опором на 50-денній ковзній середній (MA), не змогла пробити спадну лінію максимумів і зупинилася біля рівня 0,5 за шкалою Фібоначчі.

Від серпня Біткоїн формує послідовність нижчих максимумів, а останнє відбиття сталося саме на тій ковзній середній, яка обмежувала зростання під час попереднього циклу. Якщо відбудеться симетричний прорив, подібний до початку 2025 року, Біткоїн може втратити ще близько 32%, що відповідає рівню розширення Фібоначчі 2,0 та наближає ціну до тижневої 100-денної середньої.

Цікаве по темі: Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

Така технічна комбінація формує ціль у районі $87 000 — рівень, який може стати ключовою зоною попиту, якщо ринок повторить попередній сценарій.

Попередження аналітика прозвучало на тлі продовження падіння Біткоїна на початку листопада. Актив не зміг повернутися вище рівня опору $110 000. Тиск на ринок посилився через невизначеність щодо можливого зниження ставки Федеральною резервною системою у грудні — інвестори дедалі більше нервують.

Крім того, ринок не відреагував на позитивні новини про торговельні переговори між США та Китаєм.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $103 947, знизившись на 3,5% за останню добу та на 9,1% за тиждень.

Поточна 50-денна проста ковзна середня (SMA) становить $114 139 і виступає рівнем опору, підтримка 200-денна SMA ($105 876) також пробита.

Ціна вийшла з зони «бичачого продовження» — вище довгострокової, але нижче середньострокової середньої. Це свідчить, що покупці втрачають контроль.

Тим часом індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 47,79 — нейтральне значення, що не вказує на перекупленість чи перепроданість.

Джерело: Finbold.