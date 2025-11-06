Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

Трейдери занепокоєні, оскільки Біткоїн впав нижче середнього річного показника. На цьому фоні крипторинок опинився в стані невизначеності — аналітики зважують, чи це сигнал до початку ведмежого ринку, чи лише короткочасна корекція

Що сталося?

Для початку нагадаємо, що традиційно бичачий жовтень, який прозвали Uptober, цього року став для крипторинку несподівано складним та непередбачуваним. При цьому, початок листопада — ще драматичніший — стався масштабний обвал ринку, який знизив ціну BTC до $99 тис. — вперше майже за п’ять місяців. ETH став «червоним» у річному вимірі, впавши до $3 200.

Найцікавіше, що все це — менш ніж за тиждень після того, як Федеральна резервна система США знизила облікову ставку, США та Китай досягли значного прогресу в торгових переговорах, а показники інфляції в Штатах виявилися нижчими, ніж очікувалося.

У середу, 5 листопада, ринкова капіталізація впала до $3,2 трлн, стерши $1 трлн із пікових значень 6 жовтня (близько $4,3 трлн).

Інституційні інвестори також вивели $1,15 млрд з Біткоїн-ETF минулого тижня, що свідчить про зниження інтересу з їхнього боку до ризикових активів. При цьому, вони були ключовим фактором зростання монети до $126 тис. доларів минулого місяця.

Чому стався обвал?

Як ми раніше вже писали, аналітики зазначають, що головна причина цього падіння «є радше технічною, ніж фундаментальною». На їхню думку, ключові показники галузі — рівень впровадження, дерегуляція, технологічний прогрес — залишаються дуже високими, і це мало б стимулювати інвесторів заходити на ринок, а не тікати з нього.

Втім, вони знову попередили, що рівень кредитного плеча досяг безпрецедентних масштабів, що підсилює рухи на ринку — як це було під час ліквідацій на суму $20 млрд 10 жовтня.

«У результаті, коли з’являється невизначеність або зникає технічний імпульс, падіння посилюються. В середньому 300 000 трейдерів ліквідовуються щодня, і ринок став найреактивнішим в історії — на тлі постів і заголовків, пов’язаних із Трампом».

Читайте також: Криптотрейдер втратив понад $2 млн через обвал ринку

Таким чином, аналітики попереджають, що короткострокова цінова динаміка вказує на великі коливання в обидва боки через надмірне використання кредитного плеча ф’ючерсними трейдерами, але водночас зазначають, що довгострокова перспектива залишається «сильнішою, ніж будь-коли».

Обвал криптовалют не був ізольованим явищем — у понеділок і вівторок знизилися майже всі фінансові ринки. Звісно, їхні втрати, навіть 4,5% падіння японського фондового ринку, не можна порівняти з масштабами криптокатастрофи. Та це насамперед пояснюється вже згаданим високим рівнем кредитного плеча і розміром самого ринку.

Думки інфлюенсерів

За даними Хуліо Морено, керівника досліджень аналітичної платформи CryptoQuant, Біткоїн опустився нижче 365-денної ковзної середньої. Це, на думку аналітика, може свідчити про повторення сценарію 2022 року, коли схоже падіння ціни стало сигналом початку затяжного ведмежого ринку.

«Це було остаточним підтвердженням початку ведмежого ринку 2022 року, — написав Морено у X (колишній Twitter). — Ціна повинна якнайшвидше знову піднятися вище цього рівня».

Точка зламу?

Нагадаємо, що 365-денна ковзна середня (MA) Bitcoin — це технічний індикатор, який відстежує середню ціну BTC за останній рік, щоб визначити напрям ринкового тренду.

На думку аналітиків, цей показник є одним із найважливіших для оцінки настроїв на крипторинку. Коли ціна BTC падає нижче нього, це широко розглядається як сильний ведмежий сигнал.

Останнє падіння монети нижче 365-денної MA стало не першим цього року. За даними криптоаналітика Decode, ціна BTC вже короткочасно опускалася нижче цього показника, зокрема, у квітні. Він наголосив, що це не свідчить про «кінець світу».

365 day sma. Bitcoin does this over and over again, but no one remembers and its like the world is ending every single time! pic.twitter.com/fp1yWejZbq — Decode (@decodejar) November 4, 2025

Це не початок затяжної криптозими

На думку аналітика криптобіржі Bitrue Андрі Фаузан Аджіїма, якою він поділився у коментарі для Cointelegraph, падіння Біткоїна у вівторок офіційно позначило технічний ведмежий ринок, оскільки ціна монети знизилася більш ніж на 20% від рекордних максимумів вище $126 тис. на початку жовтня.

«Однак це лише четверта корекція у бичачому циклі 2025 року — звичайне очищення, а не початок затяжної криптозими», — зазначив Аджіїма, посилаючись на історичні дані, що свідчать про 40% відновлення протягом 60 днів після падіння на 20% у рамках бичачого ринку.

Читайте популярне: Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне

«Щоб це стало справжнім ведмежим ринком для BTC, ми вважаємо, що рівень $100 000 має бути переконливо пробитий, — сказав Том Коен, керівник інвестицій і торгівлі в Algoz Technology. — Поки існує бар’єр у $100 000, цілком можливо, що ми готуємося до різдвяного ралі».

Багато що, звичайно, залежить від макроекономічних подій, від того, які кроки зробить президент Трамп у найближчі тижні, а також від рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки у грудні».

Ще один відомий криптоінфлюенсер Вільям Спенсер, гендиректор Digital Asset Consultants, зазначив, що наразі ведмежого ринку ще немає.

«20% корекція не означає ведмежий ринок. Це абсолютно неточно. Під час цього бичачого ринку було кілька таких корекцій. Втрата 50-тижневої ковзної середньої, що, можливо, є тригером ведмежого ринку. Але 20% відкат не робить це твердження правдивим».

A 20% correction does not denote a bear market. That’s WILDLY inaccurate. There have been several during this bull market. The loss of the 50 week moving average, arguable bear market trigger. But a 20% pullback is not what makes that statement possibly true. — Fresh Prints of Crypto (@fpcryptowill) November 4, 2025

Попри обвал цін, аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Бальчунас зберігає оптимізм щодо подальших перспектив BTC, посилаючись на стабільну річну прибутковість:

«Навіть із цією корекцією Bitcoin зріс на 300% з моменту, коли BlackRock подала заявку на ETF 30 місяців тому. Це майже 80% річних. Розслабтеся», — написав Бальчунас.

За його словами, ідея полягає в тому, що поточне падіння є перебільшеною реакцією, спричиненою технічними факторами та надмірним використанням кредитного плеча, а не фундаментальними проблемами.

Інакше кажучи, оскільки крипторинок надзвичайно чутливий до технічних змін, навіть незначні збої можуть швидко перерости у значні просідання цін.

Even with the pullback Bitcoin is up 300% since BlackRock filed for an ETF 30 months ago. That’s nearly 80% annualized. Relax. pic.twitter.com/Nx0OJgiVVW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 5, 2025

Цікаве по темі: Коли Біткоїн досягне $250 000 — Алі Мартінес

Негативні прогнози

Попри оптимізм багатьох аналітиків, є і такі фахівці, які діляться негативними прогнозами та побоюваннями.

Наприклад, спираючись на історичні цінові моделі Біткоїна, відомий аналітик блокчейн-даних Алі Мартінес зазначив:

«Наразі 50-тижнева ковзна середня знаходиться поблизу позначки $102 000. Якщо Біткоїн закриє тиждень нижче цього рівня і не зможе його відновити, історія свідчить про ймовірність ще однієї корекції приблизно на 60%, що може знизити ціну до рівня близько $40 000».

Також песимістичним поглядом на ситуацію поділився онлайн-аналітик TradingShot на платформі TradingView. За його словами, Біткоїн протестував ключову тижневу ковзну середню 50 (MA) — рівень, який у минулому часто сигналізував про зміну ринкових циклів.

Аналітик нагадав, що у 2021 році Біткоїн досяг піку приблизно за сім тижнів до американських фондових ринків. Схожа розбіжність спостерігається і зараз: індекс S&P 500 встановлює нові рекорди, тоді як BTC відступає.

Якщо Біткоїн остаточно втратить підтримку 50-MA, технічні прогнози вказують на можливість тестування 100-MA в районі середини діапазону $80 000 і подальшу тривалу консолідацію між цими двома трендовими лініями.

Станом на момент написання матеріалу, згідно з даними платформи CoinMarketCap, ціна Біткоїна дещо скоригувалася та коливається у межах $103,5 тис., втративши близько 7% за тиждень та 17,3% за місяць.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ринок NFT обвалився майже вдвічі лише за місяць

Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

3 криптовалюти до $0,10, які демонструють потенціал зростання

Допоміжні матеріали cointelegraph.com, finbold.com, coinmarketcap.com.