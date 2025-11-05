close-btn
Ринок NFT обвалився майже вдвічі лише за місяць

05.11.2025 17:00
Микола Деркач

За даними CoinGecko, ринкова вартість NFT майже вдвічі скоротилася за місяць — навіть топові колекції, як-от BAYC і CryptoPunks, втратили позиції

Фото: freepik.com

Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) за останні 30 днів втратив майже половину своєї вартості, попри зростання торговельної активності у жовтні.

Згідно з даними CoinGecko, глобальна ринкова капіталізація NFT впала з приблизно $6,6 млрд (5 жовтня) до $3,5 млрд (5 листопада) — зниження на 45% лише за місяць. Це сталося навіть попри короткочасне підвищення мінімальних цін на «блакитні фішки» після зростання кількості продажів у жовтні.

За даними CryptoSlam, у жовтні обсяг продажів NFT становив близько $631 млн, що на 13% більше, ніж у вересні ($556 млн). NFT на блокчейнах Bitcoin і Base продемонстрували стійкість, збільшившись за 30 днів на 9% і 24% відповідно.

Натомість BNB Chain і Polygon зазнали найбільших втрат — 82% і 86%. Ethereum, найбільша мережа за обсягом продажів NFT, зафіксував падіння на 25,5%, а Solana, Immutable і Avalanche — на 31–35%.

Волатильність «блакитних фішок» підкреслює крихкість оцінок NFT

Згідно з NFT Price Floor, остання корекція ринку вдарила навіть по найвідоміших колекціях.

За останні 30 днів CryptoPunks втратили 40% обсягу торгів, а їхня мінімальна ціна знизилася з приблизно $214 000 (5 жовтня) до $117 000 (5 листопада).

Колекція Moonbirds показала схожу тенденцію: обсяг торгів впав на 63%, а мінімальна ціна скоротилася більш ніж удвічі — з $14 700 до $6 500.

Водночас деякі колекції зафіксували зростання обсягів торгів, але все одно втратили в ціні.

Читайте також: Криптотрейдер втратив понад $2 млн через обвал ринку

Bored Ape Yacht Club (BAYC) і Pudgy Penguins збільшили обсяги торгів на 30% і 83% відповідно, однак їхні ціни впали катастрофічно:

  • BAYC — з $36 700 до $19 500;
  • Pudgy Penguins — з $43 000 до $18 340.

Цей розрив між зростанням обсягів торгів і падінням оцінок показує, що ліквідність на NFT-ринку залишається спекулятивною та надзвичайно чутливою до настроїв на ширшому крипторинку.

Великі гравці виходять за межі NFT

Попри охолодження ринку NFT, ключові гравці галузі продовжують перебудовувати бізнес-моделі.

У жовтні маркетплейс цифрових колекцій OpenSea, який залишився лідером із понад 522 000 трейдерів за останні 30 днів, заявив про розширення до універсального ончейн-хабу для торгівлі.

Хоча компанія тепер орієнтується на всі ончейн-активи, вона відкинула припущення, що відмовляється від NFT.

Тим часом Animoca Brands, ще один ключовий гравець у сфері NFT, підтвердила плани лістингу на біржі Nasdaq — це сигнал того, що традиційні ринки капіталу починають визнавати компанії Web3-геймінгу та метавсесвіту, навіть коли вторинні ринки NFT скорочуються.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.