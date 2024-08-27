Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах

Сергій Жданов

СЕО криптовалютної біржі EXMO.сom

Вимоги до сучасних соцмереж виросли: користувачі хочуть більше безпеки, свободи та винагород за свою активність. Щоб задовольнити ці потреби з’явився новий криптосектор — SocialFi. Що він собою представляє та як на ньому можна заробити, розповідає CEO криптобіржі EXMO.com Сергій Жданов.

Що таке SocialFi

Поняття SocialFi зʼявилося у результаті поєднання принципів соціальних мереж і децентралізованих фінансів (DeFi). Ключові задачі платформ цього типу — надати інфлюенсерам, творцям контенту та іншим користувачам більший контроль над своїми даними, свободу слова і можливість монетизувати свою активність і медіаматеріали.

Зараз сфера SocialFi інтенсивно зростає. За даними CoinGecko на 26 серпня ринкова капіталізація монет SocialFi становила понад $2,5 млрд, а обсяг торгів за 24 години — понад $150 млн. Крім того, згідно зі звітом DappRadar, опублікованим на початку 2024 року, обсяг транзакцій у індустрії SocialFi у 2023 виріс на 305% порівняно з 2022, тобто більше, ніж у 4 рази!

Що робить SocialFi привабливим для користувачів

Зростанню децентралізованих соцмереж сприяє багато факторів, серед яких можна виділити 5 ключових:

монетизація активності та творчості;

популяризація бренду;

участь в управлінні та свобода слова;

конфіденційність та захист інформації;

захищеність цифрової власності.

Монетизація

Однією з основних переваг SocialFi є токенізація лайків, переглядів, репостів, коментарів, підписників. Токени, отримані за контент та активність, користувач може обмінювати на інші криптовалюти, продавати або інвестувати у програми пасивного заробітку. Це дає мотивацію і творцям, і їхнім підписникам, а також залучає більше людей до криптосвіту.

Крім того, деякі соцмережі дозволяють лідерам думки запускати власні токени та створювати внутрішню економіку для заохочення своїх фанатів і підвищеня якості взаємодії з ними. Вартість такого токена буде прямо пропорційною впливу та відомості інфлюенсера.

Популяризація бренду

Щоб підвищити впізнаваність та стимулювати свою аудиторію, бренди можуть проводити конкурси і обговорення або викладати контент у децентралізованих мережах та винагороджувати найактивніших користувачів. Такі заходи дозволять потенційним та існуючим клієнтам відчувати, що вони беруть участь у розвитку бренду і їхня думка має значення.

Участь в управлінні та свобода слова

На відміну від традиційних соцмереж, SocialFi платформи децентралізовані, тому ними управляють їхні користувачі методом голосування. Зокрема, саме вони, а не розробники чи орган управління, вирішують, який контент є прийнятним та дозволеним.

За замовчуванням, у SocialFi можна постити будь-що. Всі публічно доступні пости розміщуються у блокчейні, а користувачі можуть маркувати їх на основі теми та використаних слів. Кожен учасник може заблокувати певні мітки і взаємодіяти тільки з релевантними.

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Конфіденційність та захист інформації

У проєктах SocialFi користувачам не потрібно надавати свої особисті дані при реєстрації, оскільки платформа не збирає і не зберігає їх. Це гарантує захист конфіденційності учасників та їхньої персональної інформації.

Захищеність цифрової власності

Ця опція можлива завдяки NFT — невзаємозамінним токенам, які існують тільки в одному екземплярі. Творці контенту у SocialFi можуть токенізувати свої роботи і таким чином захистити їх від шахраїв та піратів, що не завжди можливо у централізованих додатках.

Крім того, якщо користувачі купують медіаматеріали творців, вони можуть довести своє право власності на них за допомогою NFT.

Невзаємозамінні токени також надають можливість ідентифікувати себе без поширення своїх документів та отримувати доступ до ексклюзивних спільнот і можливостей.

Приклади відомих децентралізованих соцмереж

Cheelee — платформа, де можна заробляти криптовалюту, взаємодіючи з контентом. Вона має два токени: CHEEL для управління і LEE для транзакцій у додатку. Для їхнього захисту від ринкової волатильності використовуються стратегії викупу і спалювання, що збільшує попит і зменшує пропозицію.

Steem — використовуючи соціальний механізм консенсусу «Proof of Brain», платформа винагороджує користувачів за створення контенту, а також коментування та голосування. Замість комісій за транзакції Steem використовує обмеження пропускної здатності для контролю активності учасників і обсягів транзакцій.

Farcaster — це протокол, створений для розробки нових типів соціальних мереж, де користувачі можуть контролювати свої дані, а розробники — створювати додатки без необхідності отримання дозволу від мережі. Користувачів винагороджують токеном DEGEN.

XCAD Network — платформа Watch-to-Earn, де творці випускають власні токени, а фанати можуть заробляти їх, переглядаючи відео та взаємодіючи з контентом. Крім того, XCAD Network має власну монету XCAD, яка слугує основою для різних активностей та використовується для стимулювання і творців, і фанів.

На що чекати інвесторам та користувачам SocialFi у майбутньому?

Завдяки таким секторам, як GameFi та SocialFi, вхід у світ криптовалют став дуже легким — не потрібно навіть розбиратися у блокчейнах. Простота допоможе їм збирати мільйонні аудиторії, які будуть активно просувати цифрові активи і пришвидшувати їхнє прийняття у суспільстві.

SocialFi — це перспективна технологія, яка має потенціал змінити наше уявлення про соціальні мережі та фінанси. Проте, цей сектор все ще потребує часу для розвитку і має свої ризики, тому ретельно аналізуйте проєкти перед тим, як інвестувати в них.

Роблячи аналіз проєкту, зверніть увагу на:

технологічну надійність — чи здатен він впоратися з великим обсягом інформації, масштабуватися та гарантувати безпеку даних користувачам;

— чи здатен він впоратися з великим обсягом інформації, масштабуватися та гарантувати безпеку даних користувачам; залученість спільноти — активна і зростаюча спільнота не тільки сприяє динаміці платформи, а й підтверджує її цінність;

— активна і зростаюча спільнота не тільки сприяє динаміці платформи, а й підтверджує її цінність; інноваційність — інвестуйте у проєкти, які пропонують унікальні рішення або покращення існуючих моделей соціальних медіа;

— інвестуйте у проєкти, які пропонують унікальні рішення або покращення існуючих моделей соціальних медіа; токеноміку — проаналізуйте економічну модель проєкту, включаючи розподіл токенів, їхнє використання та механізми заохочення користувачів. Проєкти, які сильно залежать від винагород у токенах, потребують стійкої моделі для підтримання інтересу користувачів.

Поповнюйте свій гаманець монетами проєктів SocialFi та ставайте частиною майбутнього соціальних мереж та криптоіндустрії.

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