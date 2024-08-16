Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів

Сергій Жданов

СЕО криптовалютної біржі EXMO.сom

Останнім часом багато людей повернулися до ігор на смартфонах, але не простих «вбивць часу», а тих, де можна заробити цифрові валюти, клікаючи на екран смартфона. З чого це почалося, чому набуло шаленої популярності та як це вплине на інвесторів розповідає Сергій Жданов, СЕО криптовалютної біржі EXMO.com.

Що таке криптоігри

Криптоігри виникли у результаті злиття геймінгу та децентралізованих фінансів, про що говорить англійська назва сектору — GameFi. Цей термін ввів один із основоположників децентралізованих фінансів Андре Кроньє 10 вересня 2020 року.

Концепція GameFi ґрунтується на перетині технології блокчейн, ігор та кількох форм децентралізованих фінансових продуктів, серед яких NFT — унікальні невзаємозамінні токени, фармінг, позики та кредитування, алгоритмічні стейблкоїни та інші.

З моменту появи криптоігри були досить нішовим продуктом (навіть за умов нішовості самих криптовалют), і цей напрямок розвивали переважно криптоентузіасти.

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Коли і чому криптоігри стали популярними

З появою Web3-гри Notcoin 1 січня 2024 року все змінилося. Це був простий додаток у Telegram, який давав можливість заробляти токени, просто натискаючи на екран смартфона. Всього за 2 дні до гри долучилося більше 1 мільйона користувачів!

Загальна кількість гравців вже перевищила позначку 40 мільйонів, а їхній заробіток склав приблизно $1,5 мільйона. 16 травня криптовалюта NOT офіційно зʼявилася на великих біржах, одна з яких навіть не витримала напливу трейдерів та призупинила роботу у цей день.

Неймовірний успіх Notcoin підштовхнув до сектору GameFi користувачів, розробників і навіть людей, які не чули про криптовалюти.

Категорію криптоігор, суть яких зводиться до клікання по екрану та отриманню винагород за це, назвали «тапалками» або «клікерами». Зараз їхня кількість росте неймовірно швидко — все більше розробників розраховують долучитися до цього успішного сегменту. Серед популярних «тапалок» — TapSwap, PixelVerse, Catizen, Hamster Kombat, Blum та інші.

Крім того, популярності криптоігор посприяли їхні переваги:

Доступність. Зазвичай ці ігри безкоштовні та в них просто розібратися, що приваблює користувачів. Прибуток. Приклад Notcoin показав, що у криптоіграх можна непогано заробляти, і для цього не потрібно розбиратися у блокчейні, трейдингу чи докладати багато зусиль. Майже всі ігри на базі блокчейн мають внутрішню валюту, маркетплейс і токеноміку — політику розподілення монет. Децентралізація. Проєкти GameFi зазвичай управляються та контролюються спільнотою, причому гравці можуть навіть брати участь у прийнятті рішень щодо подальшого розвитку. Властивості криптовалют. Криптоігри взяли найкраще від цифрових валют та мереж: контроль власника над своїм капіталом, швидкі та дешеві транзакції, приватність та інше.

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На що очікувати інвесторам?

Наразі криптоігри і зокрема «тапалки» — чудовий маркетинговий хід для «розкрутки» проєктів. Але за прогнозами аналітиків EXMO.com, у довгостроковій перспективі «клікери», вірогідно втратять популярність, бо швидко набриднуть користувачам примітивним інтерфейсом.

Проте великий наплив аудиторії та інтерес, який вони згенерували, змусить розробників вдосконалювати ігри: імплементувати штучний інтелект, віртуальну реальність, повноцінні сюжети та інше. Якщо розвиток піде за цим сценарієм, криптоігри стануть більш захоплюючими та зацікавлять більшу аудиторію.

Через те, що сектор тільки починає повноцінно розвиватися, інвесторам варто приділити час ретельним дослідженням та аналізу. Особливо це стосується проєктів, які потребують вливання капіталу.

Зараз GameFi — один із найпростіших способів познайомитися зі світом криптовалют. З часом очікується зростання ліквідності у секторі та більше можливостей для інвестування.

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