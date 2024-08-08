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BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют

08.08.2024 17:30
Олеся Крамаренко
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Фондова біржа Nasdaq та найбільша інвестиційна компанія світу BlackRock планують провести лістинг опціонів на основі запущеного напередодні Ethereum-ETF. Grayscale Investments та Bitwise офіційно приєдналися до їхніх заяв

BlackRock та Nasdaq планують запустити новий фінансовий інструмент на основі криптовалют

Фото: motionarray.com

У заяві, опублікованій у вівторок на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США, BlackRock та Nasdaq ISE, LLC запропонували внести зміни до правил лістингу та торгівлі опціонами на iShares Ethereum Trust (тикер ETHA).

“Біржа вважає, що пропозиція опціонів на траст принесе користь інвесторам, надаючи їм додатковий, відносно дешевий інвестиційний інструмент для отримання доступу до спотового Ефіру, а також інструмент хеджування для задоволення їхніх інвестиційних потреб у зв’язку з продуктами та позиціями Ethereum”, — йдеться в заяві.

Коментарі щодо пропозиції повинні бути надані протягом 21 дня. Остаточне рішення щодо пропозиції, ймовірно, буде прийнято SEC на початку квітня 2025 року.

Grayscale та Bitwise змагаються за запуск опціонів на Ethereum ETF

Grayscale Investments та Bitwise також подали заявки до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на лістинг опціонних продуктів на своїх спотових Ethereum ETF. Відповідно до них, Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) буде обрана як біржовий майданчик для лістингу цих продуктів, якщо вони будуть схвалені.

Опціони на криптовалютні ETF залишаються сірою зоною для регулятора ринків на чолі з Гері Генслером. Хоча для того, щоб дозволити BTC та ETH ETF, довелося піти на багато поступок, ризикованість криптовалютного фонду, прив’язаного до опціонів, здається надто притягнутою за вуха.

До речі, SEC — не єдина інституція, яка ухвалює рішення про додавання опціонів. Також необхідна згода Управління контролера грошового обігу (OCC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Нагадаємо, що ETF від BlackRock був затверджений разом з вісьмома іншими в травні та почав торгуватися минулого місяця.

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За матеріалами The Block, coingape.com

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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