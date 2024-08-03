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Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо

03.08.2024 13:00
Дарія Шуть
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Morgan Stanley повідомив своїм фінансовим консультантам, що незабаром їм дозволять пропонувати спотові біткоїн-ETF деяким клієнтам, першим серед великих банків Волл-стріт

Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо

Фото: pexels.com

Приблизно 15 000 фінансових консультантів фірми Morgan Stanley, починаючи з 7 серпня, зможуть запрошувати відповідних клієнтів придбати акції двох біржових біткоїн-фондів — BlackRock та Fidelity.

Перехід від Morgan Stanley, однієї з найбільших у світі компаній з управління капіталом, є останньою ознакою прийняття Біткоїна основними фінансами. У січні Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила заявки на 11 спотових біткоїн-ETF, проголошуючи появу інвестиційного інструменту для біткоїнів, до якого легше отримати доступ, дешевше володіти та легше торгувати.

Bitcoin витримав ринкові розпродажі, крах криптовалютної біржі FTX і критику з боку найвідоміших фінансових діячів, включаючи гендиректора JPMorgan Chase Джеймі Даймона та гендиректора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Тож не дивно, що великі компанії з управління капіталом Волл-стріт не одразу прийняли нові ETF, заборонивши своїм фінансовим консультантам пропонувати їх і дозволивши угоди, лише якщо клієнти активно шукали продукт.

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Речники чотирьох інших великих банків — Goldman Sachs, JPMorgan, Банк Америки та Wells Fargo — заявили, що вони все ще дотримуються цієї політики.

Morgan Stanley зробив цей крок у відповідь на попит з боку клієнтів і в спробі стежити за ринком цифрових активів. Проте банк все ще діє обережно: лише клієнти зі статками щонайменше $1,5 млн, агресивною толерантністю до ризику та бажанням робити спекулятивні інвестиції підходять для залучення біткоїн-ETF. Інвестиції призначені для оподатковуваних брокерських рахунків, а не для пенсійних рахунків.

Згідно з джерелами, банк контролюватиме криптохолдинги клієнтів, щоб переконатися, що вони не опинилися в надмірному впливі на нестабільний клас активів.

Водночас Morgan Stanley спостерігає за тим, як розвивається ринок нещодавно схвалених Ethereum-ETF, і не бере на себе зобов’язань щодо того, чи надасть він доступ до них.

Раніше ми писали, що японський фінансовий гігант готується до схвалення біткоїн-ETF.

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За матеріалами CNBC

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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