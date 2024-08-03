Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо

Morgan Stanley повідомив своїм фінансовим консультантам, що незабаром їм дозволять пропонувати спотові біткоїн-ETF деяким клієнтам, першим серед великих банків Волл-стріт
Приблизно 15 000 фінансових консультантів фірми Morgan Stanley, починаючи з 7 серпня, зможуть запрошувати відповідних клієнтів придбати акції двох біржових біткоїн-фондів — BlackRock та Fidelity.
Перехід від Morgan Stanley, однієї з найбільших у світі компаній з управління капіталом, є останньою ознакою прийняття Біткоїна основними фінансами. У січні Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила заявки на 11 спотових біткоїн-ETF, проголошуючи появу інвестиційного інструменту для біткоїнів, до якого легше отримати доступ, дешевше володіти та легше торгувати.
Bitcoin витримав ринкові розпродажі, крах криптовалютної біржі FTX і критику з боку найвідоміших фінансових діячів, включаючи гендиректора JPMorgan Chase Джеймі Даймона та гендиректора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Тож не дивно, що великі компанії з управління капіталом Волл-стріт не одразу прийняли нові ETF, заборонивши своїм фінансовим консультантам пропонувати їх і дозволивши угоди, лише якщо клієнти активно шукали продукт.
Читайте також: Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини
Речники чотирьох інших великих банків — Goldman Sachs, JPMorgan, Банк Америки та Wells Fargo — заявили, що вони все ще дотримуються цієї політики.
Morgan Stanley зробив цей крок у відповідь на попит з боку клієнтів і в спробі стежити за ринком цифрових активів. Проте банк все ще діє обережно: лише клієнти зі статками щонайменше $1,5 млн, агресивною толерантністю до ризику та бажанням робити спекулятивні інвестиції підходять для залучення біткоїн-ETF. Інвестиції призначені для оподатковуваних брокерських рахунків, а не для пенсійних рахунків.
Згідно з джерелами, банк контролюватиме криптохолдинги клієнтів, щоб переконатися, що вони не опинилися в надмірному впливі на нестабільний клас активів.
Водночас Morgan Stanley спостерігає за тим, як розвивається ринок нещодавно схвалених Ethereum-ETF, і не бере на себе зобов’язань щодо того, чи надасть він доступ до них.
Раніше ми писали, що японський фінансовий гігант готується до схвалення біткоїн-ETF.
Вам може бути це цікаво:
Галузеві криптопортфелі: як максимізувати прибуток на нішевих ринках
Які сектора криптовалют приносять інвесторам найбільший прибуток
Зважування за ринковою капіталізацією в криптовалютах: плюси та мінуси популярної стратегії
За матеріалами CNBC