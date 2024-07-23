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SEC схвалила торгівлю Ethereum-ETF: як відреагував Ethereum

23.07.2024 11:00
Олеся Крамаренко
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Через два місяці після схвалення заявки за формою 19b-4 Комісія з цінних паперів і бірж США нарешті дозволила торгувати спотовими Ethereum-ETF

SEC схвалила торгівлю Ethereum-ETF: як відреагував Ethereum

Фото: pexels.com

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дала дозвіл на торгівлю спотовими біржовими фондами Ethereum (ETF). Це сталося після того, як регулятор опублікував форми 424(b) для 21Shares Core Ethereum ETF.

Перспектива спотових ETF на Ethereum довгий час не здавалася правдоподібною, поки SEC несподівано не схвалила пропозицію ETF у травні. Відтоді комісія під керівництвом Гері Генслера вела переговори з потенційними емітентами, щоб ті отримали всі необхідні дозволи на торгівлю цим продуктом. Від подачі документів за формою S-1 до форми 8-A та іншої документації, необхідної для запропонованої зміни правил.

Біллі Людтке, генеральний директор і засновник Intuition, протоколу аутентифікації даних на основі Ethereum, прокоментував це рішення:

“Затвердження ETH ETF знаменує собою важливу віху, легітимізуючи Ethereum і надаючи шлюз для участі інституційних інвесторів”.

Тим часом Coinbase заявила, що, збільшуючи використання Ethereum, “спотові інвестори ETH ETF допоможуть підвищити корисність Ефіру і сприятимуть розвитку всієї криптоекосистеми”.

Як відреагував Ethereum

Ціни на Ethereum впали більш ніж на 3% з внутрішньоденного максимуму в $3 540 22 липня до мінімуму в $3 425 під час ранкової азійської торгової сесії у вівторок. З того часу вони дещо відновилися, але аналітик Kaleo прогнозує, що існує “висока ймовірність того, що ми побачимо певний відкат після запуску спотового ETF”.

Він очікує, що перед неминучим відновленням ціна актив опуститься нижче $2,800, що є мінімумом діапазону.

Старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас зазначив, що перегони ETF на Ethereum вже почалася з переведенням коштів з фонду Grayscale ETHE в його мініфонд 23 липня.

Мінітраст Grayscale Ethereum почне роботу з активами в $1 млрд і найнижчою в категорії комісією в 15 базисних пунктів. Чинні акціонери ETHE отримають пропорційний розподіл акцій в новому мінітрасті 31 липня.

Про розмір комісій за управління коштами, які встановили інші емітенти спотових ETF на Ethereum, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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