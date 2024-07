SEC схвалила торгівлю Ethereum-ETF: як відреагував Ethereum

Через два місяці після схвалення заявки за формою 19b-4 Комісія з цінних паперів і бірж США нарешті дозволила торгувати спотовими Ethereum-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дала дозвіл на торгівлю спотовими біржовими фондами Ethereum (ETF). Це сталося після того, як регулятор опублікував форми 424(b) для 21Shares Core Ethereum ETF.

Перспектива спотових ETF на Ethereum довгий час не здавалася правдоподібною, поки SEC несподівано не схвалила пропозицію ETF у травні. Відтоді комісія під керівництвом Гері Генслера вела переговори з потенційними емітентами, щоб ті отримали всі необхідні дозволи на торгівлю цим продуктом. Від подачі документів за формою S-1 до форми 8-A та іншої документації, необхідної для запропонованої зміни правил.

Біллі Людтке, генеральний директор і засновник Intuition, протоколу аутентифікації даних на основі Ethereum, прокоментував це рішення:

Тим часом Coinbase заявила, що, збільшуючи використання Ethereum, “спотові інвестори ETH ETF допоможуть підвищити корисність Ефіру і сприятимуть розвитку всієї криптоекосистеми”.

Ціни на Ethereum впали більш ніж на 3% з внутрішньоденного максимуму в $3 540 22 липня до мінімуму в $3 425 під час ранкової азійської торгової сесії у вівторок. З того часу вони дещо відновилися, але аналітик Kaleo прогнозує, що існує “висока ймовірність того, що ми побачимо певний відкат після запуску спотового ETF”.

Він очікує, що перед неминучим відновленням ціна актив опуститься нижче $2,800, що є мінімумом діапазону.

#Ethereum / $ETH

Still see there being a high likelihood we see some type of pullback after the spot ETF launches.

We’re still early enough into this bull market that shorting is a greedy play if you’re giga-bullish on a higher time frame (ETH hasn’t even touched a new ATH… pic.twitter.com/iitD2l7QCe

— K A L E O (@CryptoKaleo) July 22, 2024