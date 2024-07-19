На скільки зріс ринок криптовалют з початку року — дослідження Binance

Після успішного 2023 року загальна капіталізація криптовалютного ринку продовжила свій підйом у першій половині 2024-го

За підсумками першого півріччя поточного року капіталізація ринку криптовалют склала близько $2,27 тис., показавши зростання на 37,3% з початку 2024-го.

Кращий приріст був у першому кварталі, коли спостерігалося значне зростання на 60,2%. Другий квартал був відносно складнішим, оскільки крипторинок розвернув частину прибутку і впав на 14,3%.

Блокчейн L1 мав сильний початок року: Біткоїн продовжував домінувати на ринку, в Ethereum відбувся вибух рестайкінгу та оновлення EIP-4844, BNB Chain продовжила роботу над opBNB та Greenfield, а Solana досягла успіху у сфері мемекоїнів та запустила блокчейн-зв’язки.

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Перша половина 2024 року стала сезоном «повітряних дропів» у блокчейна L2, особливо для проєктів з нульовим рівнем знань (zk). Обіцянки стимулів привели до значного притоку капіталу, в результаті чого загальна вартість, заблокована в L2, досягла $43 млрд. Це на 90% більше, ніж за перші 6 місяців.

У 2024 році спостерігався значний приплив капіталу в децентралізовані фінанси (DeFi), що призвело до зростання TVL на 72,8% з початку року до 94,1 млрд доларів США з 54,4 млрд доларів США на початку року.

Ринок стейблкоїнів здійснив помітний розворот, і зараз знаходиться всього на 14,5% нижче піку, досягнутого у квітні 2022 року, якраз перед крахом TerraUSD (UST). Станом на 30 червня ринкова капіталізація стейблкоїнів становила $161 млрд, що є 2-річним максимумом.

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Перше півріччя на ринках NFT було неспокійним: обсяги продажів скоротилися, а найбільші проєкти зазнали падіння мінімальної ціни на 50% і більше.

Сектор Web3 мав сильний перший квартал, але у другому кварталі ринкова капіталізація токенів ігрових проєктів значно впала разом з рештою ринку альткоїнів. На противагу падінню цін, показники зростання кількості користувачів були кращими, ніж будь-коли.

Серед інших помітних сфер — мемекоїни, штучний інтелект і децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN). У першій половині 2024 року ці сектори продовжували викликати значний інтерес з боку інвесторів і широкої громадськості.

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За матеріалами Binance