Solana може зрости на 300%, якщо проб’є цей рівень опору

Solana успішно закріпилася на криптовалютному ринку, легко пробивши рівні опору 100 і 50 ЕМА і, швидше за все, продовжить свій рух

В цілому вказуючи на бичачий тренд, Solana змогла утримати свою позицію вище 50 ЕМА на денному графіку. SOL показала, що вона може утримувати прибуток під час нещодавнього цінового росту; ціна SOL зросла з приблизно $148 до $163.

Зростання купівельного тиску є результатом прориву вище 100 ЕМА, що також означає, що інвестори оптимістично налаштовані щодо перспектив Solana. Якщо Solana зможе подолати цей важливий рівень опору, це може відкрити двері для додаткових прибутків. Цей рівень опору становить приблизно $170.

Якщо порівняти цю модель з тижневим графіком, то потенціал Solana є ще більшим.

На графіку формується модель бичачого трикутника, яка історично віщує потенційний прорив і значний рух ціни. Якщо ця модель матеріалізується, ціна на Solana може зрости до 300%.

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Постійні вищі мінімуми Solana, які демонструють сильну підтримку на нижчих рівнях і загальний висхідний тренд, додають впевненості в цьому. Крім того, досить важливим є стан ринку в цілому. З огляду на сприятливе сприйняття криптовалют і можливість більш чіткого регулювання, інвестори можуть відчувати себе більш комфортно, роблячи значні інвестиції в такі продукти, як Solana.

На оптимістичний прогноз також впливають альянси зростання екосистеми і все більш широке використання блокчейну Solana для різноманітних додатків. Щотижневі та щоденні графіки показують, що Solana має всі шанси на подальше зростання. На сильний короткостроковий тренд вказує прорив денного графіка вище важливих рівнів EMA, а модель бичачого трикутника на тижневому графіку вказує на потенційне зростання на 300%, якщо згадана модель розіграється правильно.

Щоб детальніше розуміти бичачі свічкові формації, які застосовуються для відстеження висхідного тренду на ринку криптовалют, рекомендуємо ознайомитися з нашим експертним матеріалом «Бичачі свічки в криптотрейдингу: повне керівництво».

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За матеріалами: U.Today.