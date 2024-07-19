Емітенти спотових ETF на Ethereum розкрили розмір комісій за управління коштами

З наближенням 23 липня, крайнього терміну запуску спотових Ethereum ETF, компанії з управління активами розкрили свої комісійні, сигналізуючи про неминуче схвалення заявок Комісією з цінних паперів і бірж США
Згідно зі зміненою реєстраційною заявою S-1, поданою BlackRock у середу, гігант з управління активами стягуватиме 0,25% комісії за управління своїм спотовим Ethereum ETF ETHA. Комісія буде нараховуватися щодня за річною ставкою 0,25% від вартості чистих активів фонду і виплачуватися щонайменше кожні три місяці в доларах США.
BlackRock також оголосив про свій намір потенційно скасувати повну або часткову комісію протягом певних періодів, зі зниженням комісії до 0,12% протягом початкового періоду запуску ETF, яка буде діяти до тих пір, поки ETF не пропрацює 12 місяців або не накопичить $2,5 млрд чистих активів, залежно від того, що станеться раніше.
З такою стратегією зниження комісійних для свого ETHA ETF протягом перших 12 місяців торгівлі, BlackRock, ймовірно, побачить найбільший приплив коштів, як це сталося з його IBIT Bitcoin ETF, активи в управлінні (AuM) якого наближаються до $20 млрд після семи місяців торгівлі.
Franklin Templeton пропонує найнижчу комісію
Спотовий Ethereum ETF від Franklin Templeton матиме найнижчу комісію в 0,19%, в той час, як Bitwise і VanEck встановили свої комісії на рівні 0,20%. 21Shares Core Ethereum ETF стягуватиме 0,21%, а Fidelity та Invesco Galaxy — 0,25%, як і BlackRock.
Примітно, що п’ять емітентів, включно з Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, 21Shares і VanEck, планують спочатку відмовитися від своїх комісій, причому у кожного емітента є свої умови для такого періоду. Наприклад, комісія VanEck буде скасована на перші 12 місяців або до досягнення ETF чистих активів у розмірі $1,5 млрд.
Grayscale Investments встановила комісію в 10 разів більшу, ніж в інших
Окремо слід відзначити Grayscale Ethereum Trust, заявку на конвертацію якого компанія подала ще в жовтні 2023 року. Згідно з новими даними в заявці організації, вона планує встановити комісію у 2,5%. Нагадаємо, раніше експерти неодноразово вказували на те, що висока комісія стала однією з основних причин значного відтоку коштів з Grayscale Bitcoin Trust.
Здається, саме тому Grayscale оголосила про створення Grayscale Ethereum Mini Trust, пропонуючи більш конкурентоспроможну комісію в розмірі 0,25%, що відповідає структурі комісії ETF BlackRock. Grayscale також повідомила, що 10% активів її спотового Ethereum ETF буде використано для створення Ethereum Mini Trust, що забезпечить $1 млрд початкового фінансування.
Варто зазначити, що запуск ф’ючерсних ETF на Ethereum був масовим провалом з “шокуюче низькими” обсягами. Це навряд чи станеться зі спотовими ETF через залучення великих компаній, таких як BlackRock і Fidelity, але ще невідомо, чи зможуть вони конкурувати зі своїми біткоїн-аналогами.
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За матеріалами bitcoinist.com