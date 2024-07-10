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Ethereum ETF близькі до фінішної прямої —керівник Bitwise

10.07.2024 11:40
Олеся Крамаренко
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Голова відділу комплаєнсу Bitwise Кетрін Даулінг каже, що все менше і менше питань щодо подачі заявок S-1 обговорюється між Комісією з цінних паперів і бірж та потенційними емітентами ETF

Ethereum ETF близькі до фінішної прямої —керівник Bitwise

Фото: pexels.com, freepik.com

Вісім спотових біржових фондів (ETF), що базуються в США, наближаються до запуску, але керівник відділу комплаєнсу компанії Bitwise Кетрін Даулінг каже, що точна дата запуску залишається невідомою.

“Ми бачимо на прикладі поправок S-1, що залишається все менше і менше питань, які проходять перевірку між емітентами та Комісією з цінних паперів і бірж”, — сказала Даулінг в інтерв’ю агентству Bloomberg 9 липня. Отже, все вказує на те, що ми близькі до фінішу. Ми близькі до фінішної прямої”.

Форма S-1 містить інформацію про емітента та цінні папери, які він має намір запропонувати. Після схвалення цінні папери можуть бути випущені на ринок. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер нещодавно спрогнозував, що спотовий ETH ETF будуть запущені десь влітку.

Кілька емітентів спотових Ether ETF вже шість тижнів чекають на підписання своїх реєстраційних заяв S-1 після того, як 23 травня SEC схвалила кілька заявок за формою 19b-4. Емітенти подали свої виправлені форми S-1 на початку липня.

Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган припустив, що спотові ETH ETF можуть залучити до $15 млрд інвестицій за перші 18 місяців торгівлі — приблизно стільки ж, скільки спотові біткоїн-ETF зібрали з моменту запуску шість місяців тому.

Даулінг розповіла, що SEC також відкрита до обговорення продуктів, які не пов’язані з Біткоїном та Ефіром:

“Ми дійсно вели діалог з SEC про можливість появи нових продуктів. Я думаю, що наше спілкування з SEC про перспективи цих продуктів було досить позитивним”.

Нагадаємо, що Чиказька біржа опціонів (CBOE) подала заявки на лістинг спотових опціонів Solana ETF від імені VanEck та 21Shares 8 липня. Однак Даулінг не впевнена, що третій спотовий криптовалютний ETF буде схвалений під керівництвом Генслера.

Старший аналітик Bloomberg ETF Ерік Блачунас зробив подібне спостереження 9 липня, заявивши, що заявка на спотовий ETF Solana, швидше за все, “помре відразу після прибуття”, якщо Байден буде переобраний, а Генслер залишиться на посаді голови фінансового регулятора.

Згідно з нещодавнім звітом, криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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Ethereum ETF близькі до фінішної прямої —керівник Bitwise

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