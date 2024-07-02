Топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа

Згідно з нещодавнім звітом, криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США

Криптовалютна спільнота обговорює можливість того, що Ден Галлахер, головний юридичний директор Robinhood, може обійняти посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США. Однак, згідно з повідомленням, ця можливість з’явиться лише в тому випадку, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на майбутніх президентських виборах в США.

Примітно, що ці припущення з’явилися в той час, коли Трамп посилює свою прокриптовалютну позицію, кидаючи виклик регуляторному підходу нинішньої адміністрації.

Зокрема, нещодавні публічні коментарі Дональда Трампа відображають його розчарування жорсткими регуляторними заходами адміністрації Байдена щодо криптовалют. Крім того, він змістив свій фокус у бік сектору цифрових активів, стверджуючи, що його позиція є “позитивною та відкритою для криптовалютних компаній”. Він також заявив, що США повинні бути “лідером у цій галузі”.

У своїй заяві для CNBC Ден Галлахер висловив задоволення тим, що його кандидатуру розглядають на посаду голови SEC в потенційній адміністрації Трампа.

“Я мав честь працювати на різних посадах в Комісії з цінних паперів і бірж, в тому числі комісаром”, — зазначив Галлахер.

Він підкреслив свою прихильність розширенню доступу до ринків і забезпеченню того, щоб США залишалися на передовій фінансових інновацій.

Політична динаміка та регуляторний вплив

Елеонора Терретт, журналістка телеканалу FOX, зазначила, що Генслер може бути змушений піти у відставку, якщо Трамп буде переобраний, враховуючи типовий перехід керівництва SEC зі зміною адміністрації.

Однак вона також зауважила, що Генслер може залишитися на посаді до червня 2026 року, якщо Байден залишиться при владі. Така динаміка підкреслює політичний характер призначень у SEC, які часто відображають позицію адміністрації щодо фінансового регулювання.

Тим часом Нейт Герачі, президент ETFStore, у своєму пості в соціальних мережах, відзначив важливість попереднього досвіду роботи Галлахера на посаді члена Комісії з цінних паперів і бірж США. Цей досвід робить його надійним кандидатом на посаду голови SEC, що за президентства Трампа буде сприятливим для криптовалютної індустрії.

Зокрема, можливість того, що Ден Галлахер або інший прихильник криптовалют очолить Комісію з цінних паперів і бірж, може сигналізувати про м’який регуляторний підхід, що потенційно стимулюватиме крипторинок.

Нагадаємо, що на початку цього року криптовалютний підрозділ Robinhood, Robinhood Crypto LLC, потрапив під критику з боку Комісії з цінних паперів і бірж США. Регулятор випустив Wells Notice, що передує примусовим діям, звинувачуючи компанію в порушенні законодавства про цінні папери.

Однак Robinhood стверджує, що їхні криптовалюти не є цінними паперами, і цей крок викликав критику як з боку криптоіндустрії, так і з боку загального фінансового ринку.

Про три фатальні помилки, яких Гері Генслер припустився за час свого перебування на посаді, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com