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ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина

26.06.2024 13:00
Дарія Шуть
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Обмеження стосуються низки російських та іноземних криптовалютних сервісів, що підтримують фінансування війни рф проти України

ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина

Фото: pngwing.com, freepik.com

Європейський Союз 24 червня ухвалив 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як свідчить пресреліз Єврокомісії, серед іншого новий пакет обмежень стосується російської системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), низки банків, а також провайдерів криптовалютних активів (криптосервісів). Повний перелік тих, проти кого введені санкції, можна переглянути в журналі ЄС.

Мова йде фінустанови та криптосервіси (як російські, так і іноземні), які проводять транзакції, що підтримують російську оборонно-промислову базу. Тепер на території ЄС заборонено виконувати з ними транзакції.

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«Ці нові санкції обмежать здатність Кремля спрямовувати кошти на фінансування своєї військової машини», — впевнені в ЄС.

Також пакет санкцій значно посилює фінансові обмеження, запроваджуючи заборону для європейських банків за межами рф використовувати систему фінансових повідомлень СПФС — російського еквівалента SWIFT.

Крім цього, Раді ЄС дозволили скласти список неросійських банків третіх країн, підключених до цієї системи: цим банкам буде заборонено вести бізнес з операторами Євросоюзу.

Нагадаємо, найбільші західні банки, що залишилися в росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року. Ця сума в чотири рази перевищує довоєнний рівень, незважаючи на обіцянки мінімізувати свої російські ризики після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше ми писали про те, чому європейські банки не можуть піти з рф. У матеріалі зазначається, що банки змушені балансувати між дотриманням вимог своїх регуляторів та реаліями роботи в росії: санкціями, бюрократичними перепонами та політичними ризиками. Але високі прибутки, які банки отримують завдяки двозначним процентним ставкам в рф, також роблять невигідним для них вихід з ринку.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіЄвросоюзКриптовалютиНовини
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