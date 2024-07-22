Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют

Існує багато різних типів трейдерів з різною мотивацією та стратегіями для досягнення успіху. Одним з найпоширеніших типів трейдерів, безумовно, є спекулятивний трейдер

Волатильність цін є невіддільною характеристикою ринку цифрових валют, що часто змушує інвесторів і трейдерів боротися з непередбачуваними ціновими коливаннями. Основним елементом, що підживлює волатильність, є спекуляції криптовалютами.

На відміну від традиційних ринків, де активи часто оцінюються на основі їхньої внутрішньої вартості, криптовалюти, особливо ті, що мають високу волатильність, стають об’єктом цінових коливань, спричинених спекулятивною торгівлею.

У цій статті ми зануримося в те, що таке спекулятивна торгівля і чим вона відрізняється від інвестування. Ми також надамо кілька порад для спекулянтів-початківців, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб спробувати цей тип інвестиційної стратегії на собі.

Походження спекуляції

Спекуляцію породили інновації. У 1860-х роках технологічний прогрес у сфері зв’язку, транспорту та складування сприяв створенню світових ринків для більшості товарів, таких як бавовна чи пшениця. Економічні потреби багатьох компаній вплинули на зростання ринку акцій та цінних паперів.

У міру того, як ринки ставали складнішими, з’явилися професійні спекулянти. Спочатку вважалося, що це просто інша назва гемблінгу. Однак дослідження та наукова література останнього десятиліття 19 століття обґрунтували спекуляцію, зосередившись на її конструктивній стороні та природі товарних ринків.

Економісти відіграли життєво важливу роль у переконанні політиків, що спекуляція — це більше, ніж просто купа мінусів; вони зуміли представити її позитивні наслідки всупереч ворожій громадській думці. Ця зміна запровадила деякі спекулятивні фінансові продукти, такі як ф’ючерси, що використовуються для торгівлі в шорт.

Що таке спекуляція на волатильності цін на криптовалюту

Спекуляції з цінами на криптовалюти передбачають торгівлю криптовалютами на основі прогнозів щодо майбутнього руху цін, а не їхньої внутрішньої вартості. Ця практика, під впливом таких факторів, як ринкові тенденції, новини та настрої інвесторів, може спричинити значну волатильність цін на криптовалюту.

Спекулятивні інвестиції — це, як правило, короткострокові інвестиції. Іноді спекулянтів порівнюють з азартними гравцями, оскільки вони рідко проводять відповідні дослідження щодо інвестицій, які збираються зробити.

Спекулянти зосереджені на отриманні прибутку від цінових коливань. Наприклад, беручи участь у короткостроковій торгівлі на переоцінених ринках або спеціально орієнтуючись на цінні папери, які недооцінені.

Як спекуляції посилюють коливання цін на криптовалюту

Стадне мислення: Коли спекулянти колективно починають купувати або продавати криптовалюту, спираючись на трендові новини, чутки або впливові думки, спекуляції криптовалютою стають ключовим фактором динаміки ринку.

Торгівля з використанням кредитного плеча: Багато спекулянтів беруть участь у торгівлі з використанням кредитного плеча, позичаючи кошти для збільшення своїх торгових позицій. Хоча це може призвести до вищих прибутків, якщо ринок рухається на їхню користь, це також означає, що будь-яка несприятлива цінова волатильність руху криптовалюти посилюється, що призводить до більш значних коливань на ринку.

FOMO і панічні продажі: Страх упустити вигоду (FOMO) може спонукати спекулянтів масово виходити на ринок під час висхідного тренду, підштовхуючи ціни до зростання. І навпаки, панічний розпродаж відбувається, коли негативні новини або ринкові тенденції спонукають до поспішного продажу, різко знижуючи ціни. Обидві моделі поведінки загострюють криптовалютні спекуляції.

Чим відрізняються інвестиції від спекулятивних вкладень?

Коли хтось інвестує у фінансовий інструмент, він робить це тому, що провів дослідження і точно знає, що він має цінність. Процес інвестування може полягати в купівлі акцій, облігацій, паїв або навіть нерухомості. Загальна ідея інвестування полягає в тому, що ваші інвестиції з часом зростуть у ціні та/або принесуть певний прибуток. Це довгострокове вкладення коштів.

З іншого боку, трейдери, які займаються спекулятивними інвестиціями, не вивчають вартість фінансових інструментів, в які вони збираються інвестувати. Перевага спекуляцій полягає в тому, що інвестори беруть на себе великий ризик, але мають можливість досягти значних прибутків.

Хоча всі інвестиції несуть певний рівень ризику, спекулятивні інвестиції залежать від аномально високого рівня ризику, який може закінчитися як дуже погано, так і дуже добре. Це пов’язано з тим, що для того, щоб ваші інвестиції були успішними, ви повинні розуміти не тільки те, зростають чи падають ціни, але і те, чому вони коливаються, і чи можуть вони принести вам прибуток в довгостроковій перспективі.

Фактори, що впливають на спекуляції

Здоровий ринок, як і вся фінансова система, складається не лише з хеджерів та арбітражників, але й зі спекулянтів. Враховуючи, що ринок коливається залежно від багатьох змінних, існує можливість для зростання капіталу.

Засоби масової інформації та висвітлення новин: Повідомлення в ЗМІ та новинні статті можуть суттєво вплинути на громадську думку та спекулятивну поведінку. Наприклад, оголошення про нові правила, технологічні досягнення або гучні інвестиції можуть спровокувати масову купівлю або продаж.

Технологічні розробки: Інновації в технології блокчейн або розвиток окремих криптовалют можуть стимулювати спекулятивний інтерес. Трейдери можуть спекулювати на потенційному впливі цих подій на вартість криптовалюти.

Економічні фактори: Загальні економічні умови, такі як рівень інфляції, коливання валютних курсів та економічна політика, можуть впливати на крипторинки. Економічна нестабільність часто призводить до зростання інтересу до криптовалют як альтернативних інвестицій.

Типи спекулятивних трейдерів

Спекулятивний трейдер намагається отримати прибуток від зміни цін на певний фінансовий інструмент. Розділити спекулянтів можна за їхніми поглядами, стилем торгівлі та категорією учасників ринку, до якої вони належать.

Погляди:

Бичачий спекулянт очікує, що ціна певного фінансового інструменту з часом зросте. Тому він відкриває довгу позицію.

Ведмежий спекулянт робить ставку на те, що ціна певного фінансового інструменту з часом впаде. Тому він відкриває коротку позицію.

Стиль торгівлі:

Короткострокові трейдери зазвичай намагаються отримати прибуток від ринкових рухів, які відбуваються протягом короткого періоду часу — від декількох секунд до хвилин або годин. Цей тип трейдерів може використовувати автоматизовану систему або здійснювати торгівлю вручну.

Свінг-трейдери утримують свої позиції протягом тривалішого періоду часу — це може бути від кількох днів до тижнів.

Тип учасників ринку:

Існує безліч учасників ринку, які займаються спекуляціями — банки, хедж-фонди, власні торгові фірми, маркет-мейкери, компанії, що займаються торгівлею товарами, та індивідуальні трейдери. Детальніше про це у нашій статті “Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі”.

Як спекулювати?

У світі трейдингу існує надзвичайно популярна техніка під назвою “технічний аналіз”, яка використовує різні типи аналізу на графіках (в першу чергу) для визначення напрямку, куди рухається ринок. Перед тим, як виводити такі угоди з технічного аналізу, практично не проводиться аналіз фундаментальних показників компанії.

Спекулятивна торгівля також має тенденцію бути більш короткостроковою за своєю природою — звідси причина, чому аналіз багаторічних фінансових даних активу не буде дуже корисним для неї. Трейдери схильні до короткострокового підходу, вичікуючи, що ринок піде вгору/вниз за короткий проміжок часу, а вони укладуть угоду на цьому.

Загалом, те, чи є криптовалютні інвестиції спекулятивними, залежить від самої криптовалюти. Такі монети, як Біткоїн та Ethereum, отримали високу оцінку за свої інновації, які мають потенціал революціонізувати те, як ми бачимо і взаємодіємо з грошима.

А ось проєкти, які популяризують себе, висмоктуючи з пальця глобальні тренди, як, наприклад, токен Squid Game Coin, можна вважати спекулятивними. З іншого боку, якщо криптовалютний проєкт має довгостроковий потенціал, то він так само безпечний, як і будь-яка інша звичайна інвестиція.

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За матеріалами cryptomus.com, learncrypto.com, bitdegree.org, axi.com