Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається

Легендарний інвестор Роберт Кійосакі повідомив, що продав Біткоїн на суму $2,25 млн, щоб інвестувати у прибуткові бізнеси, що стало несподіваним відходом від його попередньої обіцянки не ліквідувати свої криптовалютні активи

У минулому автор книжки «Багатий тато, бідний тато» наголошував, що не продаватиме свій Біткоїн попри волатильність ринку, підкреслюючи, що не потребує готівки та розглядає криптовалюту як довгостроковий засіб збереження вартості та захист від ризиків фіатних валют.

За словами Кійосакі, проданий ним Біткоїн був куплений за $6 000 за монету та реалізований приблизно за $90 000 за монету. Про це він написав у дописі в X 22 листопада.

PRACTICING WHAT I TEACH: I sold $2.25 million in Bitcoin for approximately $90,000. I purchased the Bitcoin for $6,000

a coin years ago. With the cash from Bitcoin I am purchasing two surgery centers and investing in a Bill Board business. I estimate my $2.25 million… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 21, 2025

Отримані кошти Кійосакі вкладає у два хірургічні центри та бізнес з розміщення реклами на білбордах. Ці інвестиції, за його словами, з лютого наступного року мають приносити приблизно $27 500 щомісяця без оподаткування.

У поєднанні з його наявною нерухомістю та бізнесами, які вже генерують позитивний грошовий потік, ці нові інвестиції суттєво посилюють його фінансову позицію.

Попри продаж частини активів, Кійосакі залишається прихильником Біткоїна. Він заявив, що планує купувати більше, коли дозволятиме позитивний грошовий потік. Він назвав продаж частиною своєї багаторічної стратегії накопичення багатства — конвертації активів у бізнеси, що приносять дохід. Це, за його словами, є практичною реалізацією принципів його настільної гри Cashflow.

Кійосакі також неодноразово стверджував, що економічний крах може знищити багатство. Для збереження капіталу він радить інвестувати у Біткоїн, срібло та золото.

Обвал ціни Біткоїна

Оголошення пролунало на тлі одного з найгірших падінь Біткоїна за останні роки. Актив, який тривалий час торгувався вище $110 тис., на момент написання матеріалу коливався на рівні $84,5 тис. — це більше ніж 12% падіння за тиждень.

З огляду на поточну динаміку, Біткоїн рухається до найгіршого місячного результату з часу краху крипторинку у 2022 році. У листопаді ціна впала приблизно на 23% — це найстрімкіше місячне падіння з червня 2022 року, коли обвал TerraUSD спричинив масові банкрутства у секторі.

Крім того, Біткоїн залишається більш ніж на 30% нижче максимуму початку жовтня. Це відбувається після масштабних ліквідацій 10 жовтня, які знищили $19 млрд у кредитних ставках і стерли близько $1,5 трлн сукупної капіталізації крипторинку.

