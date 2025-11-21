Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень

Google оновлює свою модель генерації зображень, додаючи нові можливості редагування, вищу роздільність, точніше відтворення тексту та можливість шукати інформацію в інтернеті

Нова модель отримала назву Nano Banana Pro та створена на базі найновішої великої мовної моделі компанії Gemini 3, яку представили цього тижня. Компанія стверджує, що Nano Banana Pro перевершує свою попередницю Nano Banana завдяки здатності створювати більш деталізовані зображення та точніший текст, а також генерувати написи у різних стилях, шрифтах і мовах.

Модель також має можливості вебпошуку: наприклад, можна попросити її знайти рецепт та створити навчальні картки.

У Google кажуть, що Nano Banana Pro орієнтована на професіоналів, яким потрібен більший контроль над зображеннями. Користувачі можуть керувати такими параметрами, як ракурси камери, освітлення сцени, глибина різкості, фокус та колірне коригування. І на відміну від обмеження Nano Banana у 1024×1024 px, Nano Banana Pro дозволяє генерувати зображення у 2K або 4K.

Компанія зазначила, що хоча Nano Banana Pro може створювати зображення вищої якості, вона працює повільніше та дорожча за оригінальну модель, яка коштувала $0,039 за зображення 1024 px. Для порівняння, нова модель коштує $0,139 за кожне зображення у 1080p або 2K та $0,24 за кожне 4K-зображення.

Модель може використовувати шість високоякісних знімків або поєднувати до 14 об’єктів в одному зображенні. Вона також здатна зберігати сталість вигляду та схожість до п’яти людей. Компанія представила демонстраційний застосунок, де можна протестувати деякі з цих можливостей.

Читайте також: Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд

Nano Banana Pro поступово з’являється у багатьох уже наявних інструментах штучного інтелекту Google. Застосунок Gemini тепер використовуватиме нову модель для генерації зображень за замовчуванням, хоча користувачі безплатного тарифу зможуть створити лише обмежену кількість зображень, після чого система автоматично переключиться на оригінальну Nano Banana.

Передплатники Google AI Plus, Pro та Ultra отримають вищі ліміти генерації, хоча компанія не розкрила точні межі. Ці користувачі також отримають доступ до моделі в NotebookLM.

Google також робить модель доступною в пошуку в режимі AI Mode для передплатників AI Pro та Ultra у США. Передплатники Ultra можуть використовувати модель у відеоінструменті Flow, а також вона доступна корпоративним клієнтам Workspace у Google Slides та Vids.

Розробники можуть працювати з Nano Banana Pro через Gemini API, Google AI Studio та нове IDE компанії Antigravity.

Google також інтегрує SynthID — свою технологію для маркування та виявлення зображень, створених штучним інтелектом, — у застосунок Gemini. Користувачі можуть завантажити зображення, і чатбот повідомить, чи було воно створене або змінене моделями компанії.

Google заявила, що з часом додасть підтримку визначення контентних атрибутів C2PA для верифікації матеріалів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google створить ШІ-центри в космосі: проєкт Suncatcher

Google оголосила про прорив у квантових обчисленнях

Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

Допоміжні матеріали techcrunch.com.