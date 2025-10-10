close-btn
PaySpaceMagazine

Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

10.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Компанія Alphabet представила нову платформу на базі штучного інтелекту (ШІ/AI) для корпоративних клієнтів під назвою Gemini Enterprise

Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

Фото: freepik.com

Цей крок є частиною стратегії Google щодо розширення присутності на ринку бізнес-рішень і залучення більшої кількості корпоративних користувачів до своїх ШІ-інструментів

Що таке Gemini Enterprise

Платформа працюватиме на базі найпотужніших моделей штучного інтелекту Google і слугуватиме розмовним середовищем, де працівники зможуть «спілкуватися» з корпоративними даними, документами та застосунками. Іншими словами, це інструмент, який дозволяє компаніям взаємодіяти зі своїми інформаційними системами у зручній, діалоговій формі.

Конкуренція серед AI-платформ

Інші технологічні гіганти, зокрема Microsoft, OpenAI (розробник ChatGPT) та Anthropic, також активно розробляють AI-рішення для бізнесу, щоб максимізувати прибутки від своїх інвестицій у штучний інтелект.

Цікаве по темі: Google запускає AI Plus в Україні

Gemini Enterprise пропонує набір готових AI-агентів Google, які допомагають із такими завданнями, як глибоке дослідження даних, аналітика чи отримання інсайтів. Крім того, компанії отримають інструменти для створення та впровадження власних кастомізованих агентів, адаптованих під специфічні бізнес-процеси.

Google уже підписала угоди з кількома великими компаніями, серед яких:

  • ритейлер одягу Gap (GAP.N),
  • розробник програмного забезпечення для дизайну Figma (FIG.N),
  • фінансова компанія Klarna (KLAR.N), що працює у сфері «купуй зараз — плати потім» (BNPL).

Нова платформа розвиває напрямок Google Workspace для бізнесу, який уже пропонує набір інструментів, інтегрованих із моделями Gemini. Відтепер підприємства отримають ще ширші можливості для автоматизації, аналізу та комунікації за допомогою штучного інтелекту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google додав у Chrome нові ШІ-функції

Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів

Джерело: Reuters.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Google запускає AI Plus в Україні 24.09.2025

Google запускає AI Plus в Україні
Google додав у Chrome нові ШІ-функції 19.09.2025

Google додав у Chrome нові ШІ-функції
Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce 19.09.2025

Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce
Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів 17.09.2025

Google запускає протокол для платежів ШІ-агентів
Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації 16.09.2025

Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації
Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail 14.09.2025

Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail
Вибір редакції
Всі
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Останні новини
Сьогодні  18:30

Велика мережа магазинів припиняє роботу в Україні

 Сьогодні  17:30

Binance запустила сервіс раннього доступу до мемкоїнів

 Сьогодні  16:30

Рада ухвалила створення Кіберсил у складі ЗСУ

 Сьогодні  15:30

Українці сплатили рекордну суму військового збору

 Сьогодні  14:30

Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

 Сьогодні  13:37

Ця криптовалюта додала $3 млрд капіталізації та зросла на 390% за місяць

 Сьогодні  11:20

Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.