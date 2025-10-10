Google запустив ШІ-платформу для бізнесу

Компанія Alphabet представила нову платформу на базі штучного інтелекту (ШІ/AI) для корпоративних клієнтів під назвою Gemini Enterprise

Цей крок є частиною стратегії Google щодо розширення присутності на ринку бізнес-рішень і залучення більшої кількості корпоративних користувачів до своїх ШІ-інструментів

Що таке Gemini Enterprise

Платформа працюватиме на базі найпотужніших моделей штучного інтелекту Google і слугуватиме розмовним середовищем, де працівники зможуть «спілкуватися» з корпоративними даними, документами та застосунками. Іншими словами, це інструмент, який дозволяє компаніям взаємодіяти зі своїми інформаційними системами у зручній, діалоговій формі.

Конкуренція серед AI-платформ

Інші технологічні гіганти, зокрема Microsoft, OpenAI (розробник ChatGPT) та Anthropic, також активно розробляють AI-рішення для бізнесу, щоб максимізувати прибутки від своїх інвестицій у штучний інтелект.

Gemini Enterprise пропонує набір готових AI-агентів Google, які допомагають із такими завданнями, як глибоке дослідження даних, аналітика чи отримання інсайтів. Крім того, компанії отримають інструменти для створення та впровадження власних кастомізованих агентів, адаптованих під специфічні бізнес-процеси.

Google уже підписала угоди з кількома великими компаніями, серед яких:

ритейлер одягу Gap (GAP.N),

розробник програмного забезпечення для дизайну Figma (FIG.N),

фінансова компанія Klarna (KLAR.N), що працює у сфері «купуй зараз — плати потім» (BNPL).

Нова платформа розвиває напрямок Google Workspace для бізнесу, який уже пропонує набір інструментів, інтегрованих із моделями Gemini. Відтепер підприємства отримають ще ширші можливості для автоматизації, аналізу та комунікації за допомогою штучного інтелекту.

