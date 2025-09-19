close-btn
Google додав у Chrome нові ШІ-функції

19.09.2025 18:30
Ольга Деркач

Компанія Google анонсувала низку нововведень: «агентні» можливості в Chrome, інтеграцію режиму AI Mode у рядок адреси, нові функції Gemini, боротьбу з шахрайством, автоматичну зміну паролів та інше

Google додав у Chrome нові ШІ-функції

Фото: freepik.com

Що вже доступно

Американські користувачі тепер можуть викликати Gemini прямо у Chrome, натиснувши на іконку вгорі праворуч. Асистент допоможе спростити складну інформацію на будь-якій вебсторінці. Наприклад, відкривши рецепт бананового хліба, можна попросити Gemini зробити його безглютеновим.

Gemini працює одразу з кількома вкладками — можна порівнювати й узагальнювати інформацію з різних сайтів. Це зручно для планування подорожі, пошуку готелів і квитків, або ж для порівняння моделей матраців під час онлайн-шопінгу.

Невдовзі Gemini зможе знаходити сторінки, які ви відвідували раніше. Тож можна буде запитати: «На якому сайті я бачив письмовий стіл з горіха минулого тижня?» або «Який блог я читав про покупки до школи?».

Інтеграція з додатками Google

Google планує глибше інтегрувати Gemini в Chrome із сервісами Calendar, YouTube та Maps. Це дозволить, наприклад, призначати зустрічі чи шукати потрібний момент у відео, не залишаючи сторінку браузера.

Асистент також зможе виконувати рутинні завдання — записати вас до перукаря або оформити щотижневе замовлення продуктів. Gemini сам зайде на сайт, додасть товари до кошика, а вам залишиться лише підтвердити оплату.

Цікаве по темі: Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce

Новий пошук із AI Mode

Найближчими місяцями у Chrome з’явиться AI Mode — розширений пошук у рядку адреси. Замість звичайного «кращий матрац» можна буде написати: «Я сплю на боці та маю періодичний біль у попереку. Зроби таблицю порівняння різних типів матраців». Далі можна ставити уточнювальні запитання й поглиблювати пошук.

Також Chrome зможе пропонувати запитання до сторінки, яку ви читаєте, і одразу давати AI Overview з відповідями та можливістю продовжити діалог із Gemini.

Це оновлення спершу стане доступним англійською у США вже цього місяця, а пізніше пошириться на інші країни та мови.

Захист від шахраїв і відновлення паролів

Chrome незабаром зможе використовувати модель Gemini Nano для виявлення шахрайських схем, зокрема підроблених вірусних попереджень чи фейкових розіграшів.

Крім того, Google запускає функцію автоматичного відновлення скомпрометованих паролів. Якщо Chrome попередить, що ваш пароль потрапив у витік даних, ви зможете одним кліком згенерувати новий і зберегти його.

Джерело: TechCrunch.

