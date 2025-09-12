close-btn
PaySpaceMagazine

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

12.09.2025 18:00
Ольга Деркач

Компанією Google готова розпочати співпрацю з Україною у низці стратегічних напрямів

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

Фото: pexels.com

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев після зустрічі з делегацією корпорації. Участь у переговорах також взяли заступники міністра Олександр Циборт та Ігор Безкаравайний, йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

Під час зустрічі обговорили:

  • Державні послуги. Подальший розвиток державної системи електронних дозволів «єДозвіл» — з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. А також підготовку єдиної цифрової екосистеми ринку праці, в якій модуль ШІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці.
  • Безпеку громадян. Можливість інтеграції національної платформи GRIT (державний сервіс попереджень про мінну небезпеку) із Google Maps та Waze для формування безпечних маршрутів у деокупованих регіонах без розкриття чутливої інформації.
  • Інфраструктуру для обчислень. Створення сприятливих умов для розвитку в Україні інфраструктури штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (AI/HPC), зокрема шляхом залучення інвестицій у генеруючі потужності (атомна енергетика, малі модульні реактори, відновлювані джерела зі зберіганням) та розвиток дата-центрів.
  • Навчання бізнесу. Спільні програми з цифрових і підприємницьких навичок для малого та середнього бізнесу, із фокусом на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і жінок-підприємиць (старт  — жовтень 2025 року).
  • Агротехнології. Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації зрошення як напряму підвищення родючості ґрунтів і продовольчої безпеки.

Цікаве по темі: Київстар підписав угоду про партнерство з Google

«Штучний інтелект і нові технології змінюють економіку швидше, ніж будь-які попередні інновації. Для України це шанс будувати власні рішення спільно з глобальними партнерами. Ми концентруємося на практичних речах — від зручних електронних послуг до безпечної маршрутизації в деокупованих громадах, просуваємо проєкти, які підсилюють економіку і безпеку громадян», — наголосив Олексій Соболев.

Олександр Циборт додав, що наступним кроком стане запуск цифрової екосистеми ринку праці «ОБРІІ», яка надаватиме персоналізовані підказки щодо навчання та працевлаштування.

У Google підкреслили: «Для нас пріоритет — корисні та безпечні сервіси, навчання підприємців і підтримка спільнот, зокрема ветеранів, ВПО та жінок-підприємиць».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу

Рубрики: GoogleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google 04.09.2025

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google
У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу 27.08.2025

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу
Київстар підписав угоду про партнерство з Google 22.08.2025

Київстар підписав угоду про партнерство з Google
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google 19.08.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google
Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів 14.08.2025

Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів
Google представила ШІ Genie 3, що створює реалістичні 3D ігри з тексту 07.08.2025

Google представила ШІ Genie 3, що створює реалістичні 3D ігри з тексту
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  18:00

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

 Сьогодні  17:10

Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

 Сьогодні  16:20

НБУ представив нову памʼятну монету

 Сьогодні  15:30

Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures

 Сьогодні  14:30

АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

 Сьогодні  13:30

ЄЦБ залишив ключові ставки без змін

 Сьогодні  12:30

Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.