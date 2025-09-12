Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

Компанією Google готова розпочати співпрацю з Україною у низці стратегічних напрямів

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев після зустрічі з делегацією корпорації. Участь у переговорах також взяли заступники міністра Олександр Циборт та Ігор Безкаравайний, йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

Під час зустрічі обговорили:

Державні послуги. Подальший розвиток державної системи електронних дозволів «єДозвіл» — з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. А також підготовку єдиної цифрової екосистеми ринку праці, в якій модуль ШІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці.

Подальший розвиток державної системи електронних дозволів «єДозвіл» — з модулем штучного інтелекту для попередньої перевірки документів в заяві працює на базі технології Gemma. А також підготовку єдиної цифрової екосистеми ринку праці, в якій модуль ШІ допоможе роботодавцям і шукачам в пошуку, а державі — в аналітиці ринку праці. Безпеку громадян. Можливість інтеграції національної платформи GRIT (державний сервіс попереджень про мінну небезпеку) із Google Maps та Waze для формування безпечних маршрутів у деокупованих регіонах без розкриття чутливої інформації.

Можливість інтеграції національної платформи GRIT (державний сервіс попереджень про мінну небезпеку) із Google Maps та Waze для формування безпечних маршрутів у деокупованих регіонах без розкриття чутливої інформації. Інфраструктуру для обчислень. Створення сприятливих умов для розвитку в Україні інфраструктури штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (AI/HPC), зокрема шляхом залучення інвестицій у генеруючі потужності (атомна енергетика, малі модульні реактори, відновлювані джерела зі зберіганням) та розвиток дата-центрів.

Створення сприятливих умов для розвитку в Україні інфраструктури штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (AI/HPC), зокрема шляхом залучення інвестицій у генеруючі потужності (атомна енергетика, малі модульні реактори, відновлювані джерела зі зберіганням) та розвиток дата-центрів. Навчання бізнесу. Спільні програми з цифрових і підприємницьких навичок для малого та середнього бізнесу, із фокусом на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і жінок-підприємиць (старт — жовтень 2025 року).

Спільні програми з цифрових і підприємницьких навичок для малого та середнього бізнесу, із фокусом на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і жінок-підприємиць (старт — жовтень 2025 року). Агротехнології. Використання інструментів штучного інтелекту для оптимізації зрошення як напряму підвищення родючості ґрунтів і продовольчої безпеки.

«Штучний інтелект і нові технології змінюють економіку швидше, ніж будь-які попередні інновації. Для України це шанс будувати власні рішення спільно з глобальними партнерами. Ми концентруємося на практичних речах — від зручних електронних послуг до безпечної маршрутизації в деокупованих громадах, просуваємо проєкти, які підсилюють економіку і безпеку громадян», — наголосив Олексій Соболев.

Олександр Циборт додав, що наступним кроком стане запуск цифрової екосистеми ринку праці «ОБРІІ», яка надаватиме персоналізовані підказки щодо навчання та працевлаштування.

У Google підкреслили: «Для нас пріоритет — корисні та безпечні сервіси, навчання підприємців і підтримка спільнот, зокрема ветеранів, ВПО та жінок-підприємиць».

