У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу

27.08.2025 19:40
Ольга Деркач

Google запускає нову експериментальну функцію в Google Translate на основі штучного інтелекту (ШІ), яка допомагає людям практикуватися та вивчати іноземні мови. Крім того, у сервісі з’являються нові можливості для живого спілкування в реальному часі з людьми, що говорять іншою мовою

Фото: pngwing.com, freepik.com, commons.wikimedia.org

Практика мови

Нова функція призначена як для початківців, що роблять перші кроки у розмовній мові, так і для просунутих користувачів, які хочуть удосконалити свій словниковий запас. Система створює індивідуальні вправи на слухання та говоріння, що підлаштовуються під рівень знань і цілі користувача.

Таким чином Google фактично вступає в конкуренцію з Duolingo — популярним застосунком для вивчення понад 40 мов у гейміфікованому форматі.

Доступ до функції здійснюється через кнопку Practice у застосунку Google Translate. Користувач задає рівень і цілі навчання, після чого отримує персоналізовані сценарії: можна слухати діалоги й відмічати почуті слова для розвитку розуміння або ж відпрацьовувати усне мовлення. Вправи відстежують щоденний прогрес.

Бета-версія вже доступна у застосунку для Android та iOS. Спочатку функція працює для англомовних користувачів, які вивчають іспанську та французьку, а також для тих, хто говорить іспанською, французькою чи португальською і вивчає англійську.

Цікаве по темі: Київстар підписав угоду про партнерство з Google

Живий переклад

Окрім цього, Google додає можливість вести повноцінну розмову з миттєвим перекладом голосом та на екрані.

За словами компанії, нові AI-моделі дозволяють спілкуватися більш ніж 70 мовами, зокрема арабською, французькою, гінді, корейською, іспанською та тамільською.

Достатньо натиснути кнопку Live translate, обрати мову та почати говорити. Переклад озвучуватиметься й одночасно відображатиметься у вигляді тексту обома мовами. Програма автоматично перемикається між мовами співрозмовників.

Функція враховує паузи, акценти й інтонацію, що робить розмову більш природною. Алгоритми здатні відокремлювати звуки навіть у шумному середовищі — наприклад, у ресторані чи в аеропорту.

Можливість живого перекладу вже доступна для користувачів у США, Індії та Мексиці.

Джерело: TechCrunch.

