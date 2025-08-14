close-btn
Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів

14.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Компанія Google тестує новий сервіс грошових переказів через свій онлайн-гаманець і пошук у співпраці з Wise, Ria Money Transfer та Xe

Фото: unsplash.com

Нова функція, яку зараз випробовують серед користувачів Google у США, дозволить людям, що шукають варіанти міжнародних платежів на популярних напрямках — з долара США в індійську рупію (INR), філіппінське песо (PHP), мексиканський песо (MXN) та бразильський реал (BRL) — порівнювати пропозиції та надсилати гроші через вибраних провайдерів.

«Для мільйонів людей та бізнесів відправлення грошей за кордон — це звична необхідність, але знайти правильного провайдера буває непросто. Об’єднавши зусилля з Google, Wise зможе забезпечити швидкі та надійні міжнародні платежі для більшої кількості користувачів у США та допомогти людям обирати найкраще рішення відповідно до їхніх потреб», — сказала Лорен Ленгбрідж, комерційна директорка Wise Platform.

Хуан Б’янкі, CEO сегменту грошових переказів у Ria та Xe (Euronet), додав, що компанія рада співпраці з Google і «завдяки їхній величезній аудиторії ми зможемо зробити сервіси грошових переказів Ria та Xe доступними для мільйонів людей, які ще не користувалися ними раніше».

Цікаве по темі: Google представила ШІ Genie 3, що створює реалістичні 3D ігри з тексту

Окремо Google розширює перелік кредитних карток, для яких у функції автозаповнення Chrome відображаються деталі бонусів, — тепер їх понад 100.

Також покупці у США зможуть вибирати оплату BNPL «купи зараз — заплати пізніше» через Affirm та Zip безпосередньо в автозаповненні Chrome лише за кілька кліків. Незабаром з’являться й інші сервіси, включно з Klarna та Afterpay.

Нагадаємо, що Google DeepMind запускає Gemini 2.5 Deep Think, яку компанія називає своєю найпросунутішою моделлю штучного інтелекту для логічних міркувань. Вона здатна відповідати на запитання, досліджуючи та розглядаючи одночасно кілька ідей, а потім використовуючи ці результати для вибору найкращої відповіді.

Джерело: Finextra.

