Google додав до AI Mode нові функції

Google продовжує активно розвивати режим AI Mode, додаючи до нього нові функції для спеціалізованого чат-бота в пошуку

Компанія оголосила про впровадження моделі Gemini 2.5 Pro і функції Deep Search у межах AI Mode. Ці можливості стануть доступними для підписників Google AI Pro та Google AI Ultra.

Хоча обидва інструменти досі можна використовувати й іншими способами, інтеграція їх у чат-бот свідчить про намір зробити AI Mode основним способом взаємодії з пошуковою системою компанії.

Режим AI Mode почав розгортатися для всіх користувачів Google у травні, тоді ж було представлено Deep Think як одну з функцій моделі Gemini 2.5 Pro.

Окремо від AI Mode, оновлення отримав і звичайний пошук — здатність Gemini здійснювати телефонні дзвінки за допомогою Project Astra. Ця функція з’явиться, хоча й у обмеженому вигляді. Спершу вона зможе телефонувати лише до місцевих компаній і відповідати на запити щодо наявності товарів і цін.

Коли користувач шукатиме компанії або послуги, йому може з’явитися опція на кшталт «Дізнатися ціни за допомогою AI». Ці AI-дзвінки доступні для всіх користувачів пошуку, проте для підписників Google AI Pro та AI Ultra будуть доступні розширені ліміти.

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Google додає ШІ-підсумки до стрічки Discover

Google впроваджує згенеровані штучним інтелектом підсумки до Discover — персоналізованої стрічки статей і відео в застосунку Google, яка формується на основі інтересів користувача.

Деякі користувачі Android та iOS у США бачать у Discover картки зі згенерованими AI-підсумками. У верхньому лівому куті таких карток розміщено логотипи новинних сайтів, а нижче — фрагмент тексту, імовірно створений на основі заголовків або основного тексту відповідних публікацій. Після натискання «Докладніше» картка розгортається та показує всі статті, які стали джерелом резюме. На кожній картці є попередження, що резюме створене штучним інтелектом, і вказано, що він «може помилятися».

Представник Google повідомив, що йдеться не про тест, а про запуск нової функції в США. Спочатку вона зосередиться на популярних темах стилю життя, зокрема спорті та розвагах.

Google активно впроваджує функції на основі ШІ. Такі інструменти, як AI Overviews, режим AI у пошуку та відеорезюме зі штучним інтелектом, частково є спробою компанії зберегти свою аудиторію на тлі зростання популярності альтернативних пошукових систем, як-от ChatGPT.

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Джерело: Engadget.