Скільки заробляють працівники Google — огляд

У міру загострення боротьби за таланти Google продовжує пропонувати одні з найвищих зарплат у галузі, щоб залучити й утримати провідних фахівців. Компанія, відома щедрими компенсаційними пакетами, активно інвестує у розвиток команд, які працюють над розробкою штучного інтелекту (ШІ / AI), апаратним забезпеченням та удосконаленням головного напряму — пошукового сервісу
Останні дані з відкритих заявок на робочі візи у США, зібрані Business Insider, дають уявлення про рівень базових зарплат у Google для ключових посад. Цифри показують лише фіксовану зарплатню, без урахування опціонів на акції чи бонусів, які також отримують працівники. Попри це, цифри підтверджують репутацію Google як одного з найпривабливіших роботодавців: програмісти тут можуть заробляти до $340 000 на рік.
Ці дані охоплюють приблизно 6800 заявок за перший квартал 2025 року. Нижче — діапазони зарплат у Google за основними спеціальностями:
Аналітичні та управлінсько-операційні посади:
- Менеджер з роботи з клієнтами (Account manager): $85 500 – $166 000 на рік.
- Фахівець з аналізу бізнес-систем (Business systems analyst): $141 000 – $201 885.
- Фінансовий аналітик (Financial analyst): $102 000 – $225 230.
- Аналітик якості пошуку (Search quality analyst): $120 000 – $235 000.
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Інженерні спеціальності:
- Інженер застосунків (Application engineer): $138 000 – $199 000.
- Фахівець з технічної підтримки клієнтів (Customer engineer): $85 009 – $228 000.
- Інженер з технічних рішень для клієнтів (Customer solutions engineer): $108 000 – $228 000.
- Інженер з обробки даних (Data Engineer): $111 000 – $175 000.
- Інженер з електротехніки (Electrical Engineer): $119 000 – $203 000.
- Інженер апаратного забезпечення (Hardware Engineer): $130 000 – $284 000.
- Мережевий інженер (Network Engineer): $108 000 – $195 000.
- Інженер-дослідник (Research Engineer): $153 000 – $265 000.
- Інженер з безпеки (Security Engineer): $97 000 – $233 000.
- Старший інженер програмного забезпечення (Senior Software Engineer): $187 000 – $253 000
- Інженер з перевірки проєктування мікросхем (Silicon Design Verification Engineer): $126 000 – $207 050.
- Інженер з проєктування мікросхем (Silicon Engineer): $146 000 – $252 000.
- Інженер загального профілю з мікросхем (Silicon Generalist): $144 000 – $223 000.
- Інженер програмного забезпечення (Software Engineer): $109 180 – $340 000.
- Інженер ПЗ у проєкті Waymo: $150 000 – $282 000.
- Керівник команди інженерів ПЗ (Software Engineer Manager): $199 000 – $316 000.
- Інженер з надійності інфраструктури (Site Reliability Engineer): $133 000 – $258 000.
- Провідний інженер програмного забезпечення (Staff Software Engineer): $220 000 – $323 000.
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Наукові спеціальності:
- Фахівець з аналізу даних (Data Scientist): $133 000 – $260 000.
- Науковий співробітник / дослідник (Research Scientist): $155 000 – $303 000.
Менеджерські ролі:
- Фахівець із управління продуктом (Product Manager): $136 000 – $280 000.
- Менеджер проєктів (Program Manager): $125 000 – $236 000.
- Технічний менеджер проєктів (Technical Program Manager): $116 000 – $270 000.
Консультаційні посади:
- Консультант з рішень (Solutions Consultant): $100 000 – $282 000.
- Технічний консультант з рішень (Technical Solutions Consultant): $110 000 – $253 000.
Дизайн:
- UX-дизайнер (UX Designer): $124 000 – $230 000.
- Дослідник користувацького досвіду (UX Researcher): $124 000 – $224 000.
Попри відносно високий рівень доходів, багато працівників усе ж вважають, що отримують недостатньо (дослідження за минулі декілька років). Імовірно, певне невдоволення зберігається і тепер — з огляду на зростання вартості життя і шалений попит на AI-спеціалістів. Google поки не коментувала оприлюднені дані.
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