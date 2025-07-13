Скільки заробляють працівники Google — огляд

У міру загострення боротьби за таланти Google продовжує пропонувати одні з найвищих зарплат у галузі, щоб залучити й утримати провідних фахівців. Компанія, відома щедрими компенсаційними пакетами, активно інвестує у розвиток команд, які працюють над розробкою штучного інтелекту (ШІ / AI), апаратним забезпеченням та удосконаленням головного напряму — пошукового сервісу

Останні дані з відкритих заявок на робочі візи у США, зібрані Business Insider, дають уявлення про рівень базових зарплат у Google для ключових посад. Цифри показують лише фіксовану зарплатню, без урахування опціонів на акції чи бонусів, які також отримують працівники. Попри це, цифри підтверджують репутацію Google як одного з найпривабливіших роботодавців: програмісти тут можуть заробляти до $340 000 на рік.

Ці дані охоплюють приблизно 6800 заявок за перший квартал 2025 року. Нижче — діапазони зарплат у Google за основними спеціальностями:

Аналітичні та управлінсько-операційні посади:

Менеджер з роботи з клієнтами (Account manager): $85 500 – $166 000 на рік.

Фахівець з аналізу бізнес-систем (Business systems analyst): $141 000 – $201 885.

Фінансовий аналітик (Financial analyst): $102 000 – $225 230.

Аналітик якості пошуку (Search quality analyst): $120 000 – $235 000.

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Інженерні спеціальності:

Інженер застосунків (Application engineer): $138 000 – $199 000.

Фахівець з технічної підтримки клієнтів (Customer engineer): $85 009 – $228 000.

Інженер з технічних рішень для клієнтів (Customer solutions engineer): $108 000 – $228 000.

Інженер з обробки даних (Data Engineer): $111 000 – $175 000.

Інженер з електротехніки (Electrical Engineer): $119 000 – $203 000.

Інженер апаратного забезпечення (Hardware Engineer): $130 000 – $284 000.

Мережевий інженер (Network Engineer): $108 000 – $195 000.

Інженер-дослідник (Research Engineer): $153 000 – $265 000.

Інженер з безпеки (Security Engineer): $97 000 – $233 000.

Старший інженер програмного забезпечення (Senior Software Engineer): $187 000 – $253 000

Інженер з перевірки проєктування мікросхем (Silicon Design Verification Engineer): $126 000 – $207 050.

Інженер з проєктування мікросхем (Silicon Engineer): $146 000 – $252 000.

Інженер загального профілю з мікросхем (Silicon Generalist): $144 000 – $223 000.

Інженер програмного забезпечення (Software Engineer): $109 180 – $340 000.

Інженер ПЗ у проєкті Waymo: $150 000 – $282 000.

Керівник команди інженерів ПЗ (Software Engineer Manager): $199 000 – $316 000.

Інженер з надійності інфраструктури (Site Reliability Engineer): $133 000 – $258 000.

Провідний інженер програмного забезпечення (Staff Software Engineer): $220 000 – $323 000.

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Наукові спеціальності:

Фахівець з аналізу даних (Data Scientist): $133 000 – $260 000.

Науковий співробітник / дослідник (Research Scientist): $155 000 – $303 000.

Менеджерські ролі:

Фахівець із управління продуктом (Product Manager): $136 000 – $280 000.

Менеджер проєктів (Program Manager): $125 000 – $236 000.

Технічний менеджер проєктів (Technical Program Manager): $116 000 – $270 000.

Консультаційні посади:

Консультант з рішень (Solutions Consultant): $100 000 – $282 000.

Технічний консультант з рішень (Technical Solutions Consultant): $110 000 – $253 000.

Дизайн:

UX-дизайнер (UX Designer): $124 000 – $230 000.

Дослідник користувацького досвіду (UX Researcher): $124 000 – $224 000.

Попри відносно високий рівень доходів, багато працівників усе ж вважають, що отримують недостатньо (дослідження за минулі декілька років). Імовірно, певне невдоволення зберігається і тепер — з огляду на зростання вартості життя і шалений попит на AI-спеціалістів. Google поки не коментувала оприлюднені дані.

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