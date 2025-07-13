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Скільки заробляють працівники Google — огляд

13.07.2025 14:30
Ольга Деркач

У міру загострення боротьби за таланти Google продовжує пропонувати одні з найвищих зарплат у галузі, щоб залучити й утримати провідних фахівців. Компанія, відома щедрими компенсаційними пакетами, активно інвестує у розвиток команд, які працюють над розробкою штучного інтелекту (ШІ / AI), апаратним забезпеченням та удосконаленням головного напряму — пошукового сервісу

Google

Фото: freepik.com

Останні дані з відкритих заявок на робочі візи у США, зібрані Business Insider, дають уявлення про рівень базових зарплат у Google для ключових посад. Цифри показують лише фіксовану зарплатню, без урахування опціонів на акції чи бонусів, які також отримують працівники. Попри це, цифри підтверджують репутацію Google як одного з найпривабливіших роботодавців: програмісти тут можуть заробляти до $340 000 на рік.

Ці дані охоплюють приблизно 6800 заявок за перший квартал 2025 року. Нижче — діапазони зарплат у Google за основними спеціальностями:

Аналітичні та управлінсько-операційні посади:

  • Менеджер з роботи з клієнтами (Account manager): $85 500 – $166 000 на рік.
  • Фахівець з аналізу бізнес-систем (Business systems analyst): $141 000 – $201 885.
  • Фінансовий аналітик (Financial analyst): $102 000 – $225 230.
  • Аналітик якості пошуку (Search quality analyst): $120 000 – $235 000.

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Інженерні спеціальності:

  • Інженер застосунків (Application engineer): $138 000 – $199 000.
  • Фахівець з технічної підтримки клієнтів (Customer engineer): $85 009 – $228 000.
  • Інженер з технічних рішень для клієнтів (Customer solutions engineer): $108 000 – $228 000.
  • Інженер з обробки даних (Data Engineer): $111 000 – $175 000.
  • Інженер з електротехніки (Electrical Engineer): $119 000 – $203 000.
  • Інженер апаратного забезпечення (Hardware Engineer): $130 000 – $284 000.
  • Мережевий інженер (Network Engineer): $108 000 – $195 000.
  • Інженер-дослідник (Research Engineer): $153 000 – $265 000.
  • Інженер з безпеки (Security Engineer): $97 000 – $233 000.
  • Старший інженер програмного забезпечення (Senior Software Engineer): $187 000 – $253 000
  • Інженер з перевірки проєктування мікросхем (Silicon Design Verification Engineer): $126 000 – $207 050.
  • Інженер з проєктування мікросхем (Silicon Engineer): $146 000 – $252 000.
  • Інженер загального профілю з мікросхем (Silicon Generalist): $144 000 – $223 000.
  • Інженер програмного забезпечення (Software Engineer): $109 180 – $340 000.
  • Інженер ПЗ у проєкті Waymo: $150 000 – $282 000.
  • Керівник команди інженерів ПЗ (Software Engineer Manager): $199 000 – $316 000.
  • Інженер з надійності інфраструктури (Site Reliability Engineer): $133 000 – $258 000.
  • Провідний інженер програмного забезпечення (Staff Software Engineer): $220 000 – $323 000.

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Наукові спеціальності:

  • Фахівець з аналізу даних (Data Scientist): $133 000 – $260 000.
  • Науковий співробітник / дослідник (Research Scientist): $155 000 – $303 000.

Менеджерські ролі:

  • Фахівець із управління продуктом (Product Manager): $136 000 – $280 000.
  • Менеджер проєктів (Program Manager): $125 000 – $236 000.
  • Технічний менеджер проєктів (Technical Program Manager): $116 000 – $270 000.

Консультаційні посади:

  • Консультант з рішень (Solutions Consultant): $100 000 – $282 000.
  • Технічний консультант з рішень (Technical Solutions Consultant): $110 000 – $253 000.

Дизайн:

  • UX-дизайнер (UX Designer): $124 000 – $230 000.
  • Дослідник користувацького досвіду (UX Researcher): $124 000 – $224 000.

Попри відносно високий рівень доходів, багато працівників усе ж вважають, що отримують недостатньо (дослідження за минулі декілька років). Імовірно, певне невдоволення зберігається і тепер — з огляду на зростання вартості життя і шалений попит на AI-спеціалістів. Google поки не коментувала оприлюднені дані.

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Рубрики: GoogleГрошіСвітНовини
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