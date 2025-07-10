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OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

10.07.2025 11:40
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI наближається до запуску браузера з підтримкою штучного інтелекту (ШІ), який має стати конкурентом Google Chrome від Alphabet

OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ Фото: freepik.com

За словами джерел, запуск очікується в найближчі тижні. Новий продукт має на меті радикально змінити спосіб, у який користувачі взаємодіють із мережею, використовуючи ШІ. Крім того, браузер надасть OpenAI прямий доступ до одного з ключових джерел успіху Google — даних користувачів.

Якщо новий браузер почнуть використовувати навіть частина з 500 мільйонів щотижневих користувачів ChatGPT, це може послабити один із головних інструментів заробітку Google.

Chrome є центральним елементом рекламного бізнесу Alphabet, на який припадає близько 75% виручки компанії. Браузер допомагає ефективніше таргетувати рекламу, а також автоматично спрямовує пошукові запити на Google.

Як зазначають джерела, у новому браузері частина взаємодій залишатиметься в інтерфейсі, подібному до ChatGPT, без переходу на сторонні сайти.

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За словами одного зі співрозмовників, розробка браузера — це частина ширшої стратегії OpenAI, яка передбачає інтеграцію ШІ-сервісів у повсякденне та робоче життя користувачів.

Новий браузер, за словами джерел, дозволить OpenAI безпосередньо інтегрувати свої ШІ-агенти, зокрема продукт під назвою Operator, у процес перегляду сайтів. Це означає, що браузер зможе виконувати завдання від імені користувача — наприклад, бронювати столики чи заповнювати форми прямо на сайтах.

За даними джерел, браузер OpenAI створено на основі Chromium — відкритого коду браузера Chrome, який також лежить в основі Microsoft Edge та Opera.

Нагадаємо, що OpenAI запустила модель ШІ — o3-pro, яку компанія вважає своєю найпотужнішою на сьогоднішній день. На відміну від традиційних моделей ШІ, моделі для розв’язування задач працюють покроково, що дозволяє їм більш надійно виконувати завдання в таких сферах, як фізика, математика та програмування.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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