OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ

Компанія OpenAI наближається до запуску браузера з підтримкою штучного інтелекту (ШІ), який має стати конкурентом Google Chrome від Alphabet

За словами джерел, запуск очікується в найближчі тижні. Новий продукт має на меті радикально змінити спосіб, у який користувачі взаємодіють із мережею, використовуючи ШІ. Крім того, браузер надасть OpenAI прямий доступ до одного з ключових джерел успіху Google — даних користувачів.

Якщо новий браузер почнуть використовувати навіть частина з 500 мільйонів щотижневих користувачів ChatGPT, це може послабити один із головних інструментів заробітку Google.

Chrome є центральним елементом рекламного бізнесу Alphabet, на який припадає близько 75% виручки компанії. Браузер допомагає ефективніше таргетувати рекламу, а також автоматично спрямовує пошукові запити на Google.

Як зазначають джерела, у новому браузері частина взаємодій залишатиметься в інтерфейсі, подібному до ChatGPT, без переходу на сторонні сайти.

Цікаве по темі: OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT

За словами одного зі співрозмовників, розробка браузера — це частина ширшої стратегії OpenAI, яка передбачає інтеграцію ШІ-сервісів у повсякденне та робоче життя користувачів.

Новий браузер, за словами джерел, дозволить OpenAI безпосередньо інтегрувати свої ШІ-агенти, зокрема продукт під назвою Operator, у процес перегляду сайтів. Це означає, що браузер зможе виконувати завдання від імені користувача — наприклад, бронювати столики чи заповнювати форми прямо на сайтах.

За даними джерел, браузер OpenAI створено на основі Chromium — відкритого коду браузера Chrome, який також лежить в основі Microsoft Edge та Opera.

Нагадаємо, що OpenAI запустила модель ШІ — o3-pro, яку компанія вважає своєю найпотужнішою на сьогоднішній день. На відміну від традиційних моделей ШІ, моделі для розв’язування задач працюють покроково, що дозволяє їм більш надійно виконувати завдання в таких сферах, як фізика, математика та програмування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI випустила ШІ-агента для програмування

OpenAI додав онлайн-шопінг до ChatGPT

OpenAI може створити власну соціальну мережу

Джерело: Reuters.