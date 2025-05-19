OpenAI випустила ШІ-агента для програмування

Компанія OpenAI випусктила нового агента штучного інтелекту (ШІ) для користувачів ChatGPT, який покликаний допомогти спростити розробку програмного забезпечення

Агент під назвою Codex зможе писати програмні функції, виправляти помилки і проводити тести. Codex, який все ще знаходиться на ранніх стадіях і має обмежену функціональність, орієнтований на працівників з певними технічними знаннями і спочатку буде випущений в якості «дослідницької версії» для платних користувачів ChatGPT Pro, Enterprise і Team.

Зростаюча кількість технологічних компаній, включаючи Github, що належить Microsoft Corp., Google Alphabet Inc. і Anthropic, пропонують інструменти штучного інтелекту для програмістів. Деякі стартапи, серед яких Anysphere та Windsurf, також приваблюють користувачів та інвесторів своїми помічниками з ШІ, які можуть аналізувати дії розробника програмного забезпечення та пропонувати наступні кілька рядків.

На знак того, наскільки важливий для компанії цей ринок, що розвивається, OpenAI веде переговори про покупку Windsurf приблизно за $3 млрд. Ця угода стане найбільшим придбанням компанії на сьогоднішній день.

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Агенти штучного інтелекту позиціонуються як інструменти, які можуть виконувати більш складні запити від імені користувачів з мінімальним наглядом. OpenAI заявила, що її технічний персонал вже використовує агента кодування щодня для виконання різноманітних завдань, від повторюваних завдань до допомоги у створенні нових функцій. Інші компанії, в тому числі Cisco Systems Inc. і Kodiak Robotics, також використовують цей інструмент, повідомили в OpenAI.

«Ми спостерігаємо дуже швидкий прогрес у здатності моделі вирішувати проблеми кодування та програмної інженерії», — сказав Джош Тобін, керівник дослідження агентів в OpenAI.

Codex працює на версії моделі міркувань ШІ o3 від OpenAI, яка оптимізована для програмної інженерії. Інструмент може виконувати завдання від однієї до 30 хвилин, залежно від його складності.

В OpenAI також заявили, що Codex навчили виявляти і відхиляти запити, спрямовані на розробку шкідливого програмного забезпечення, що є відповіддю на побоювання, що зловмисники можуть звернутися до більш складних агентів кодування для кібератак та іншого шкідливого використання.

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Джерело: Bloomberg.