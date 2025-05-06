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OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд

06.05.2025 19:40
Микола Деркач
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OpenAI домовилася придбати Windsurf, інструмент кодування на основі штучного інтелекту, раніше відомий як Codeium, за близько $3 млрд. Це буде одна з найбільших угод компанії

OpenAI придбає відомий стартап Windsurf за $3 млрд: причини

OpenAI придбає відомий стартап Windsurf за $3 млрд: причини Фото: pexels.com

За даними Bloomberg, угода поки ще не укладена і наразі OpenAI і Windsurf відмовилися від коментарів. У матеріалі видання зазначається, що це придбання може допомогти OpenAI протистояти зростаючій конкуренції на ринку AI-асистентів для кодування — систем, здатних виконувати такі завдання, як написання коду на основі природної мови.

Bloomberg News раніше повідомляв, що ці дві компанії ведуть переговори про придбання.

Windsurf, офіційна назва Exafunction Inc., нещодавно вела переговори з інвесторами, включаючи Kleiner Perkins і General Catalyst, про залучення фінансування з оцінкою у $3 млрд. У минулому році в угоді, очолюваній General Catalyst, компанія була оцінена у $1,25 млрд.

Конкурент OpenAI, Anthropic, і Github, що належить Microsoft Corp., пропонують інструменти штучного інтелекту для програмістів. Інвестори також вклали кошти у нову хвилю стартапів, що пропонують подібні інструменти, зокрема Anysphere, стартап, що стоїть за Cursor.

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OpenAI нещодавно завершила фінансування на суму $40 млрд під керівництвом SoftBank Group Corp., яке оцінює компанію в $300 млрд. У понеділок, 5 травня, OpenAI заявила, що відмовляється від планів реструктуризації у більш традиційну комерційну компанію після публічного тиску.

Нагадаємо, що OpenAI була б зацікавлена у купівлі Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити підрозділ Alphabet, продати популярний веббраузер в рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку, заявив керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні.

Раніше ми також писали, що компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення функції пошуку в ChatGPT, додавши можливість зручно шукати товари та купувати їх безпосередньо через чат. Нововведення доступне для користувачів GPT-4o — як Pro та Plus, так і безплатної версії, а також для тих, хто користується ChatGPT без реєстрації.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниТехнологіїБізнесШтучний інтелект
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