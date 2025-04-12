close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

12.04.2025 14:00
Микола Деркач
Читати росiйською

У четвер компанія OpenAI оголосила про початок впровадження нової функції памʼяті в ChatGPT, яка дозволяє чат-боту адаптувати відповіді до користувачів на основі вмісту їхніх попередніх розмов

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять Фото: chatgpt.com

У компанії пояснюють, що функція, яка відображається в налаштуваннях ChatGPT як «використання збережених спогадів», має зробити спілкування з ботом більш релевантним для користувачів. Оновлення додасть контекст до текстових, голосових і візуальних функцій ChatGPT.

Функція памʼяті спершу буде доступна для передплатників ChatGPT Pro та Plus, за винятком користувачів у Великій Британії, ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У OpenAI пояснюють, що для цих регіонів необхідно пройти додаткову зовнішню перевірку, щоб відповідати місцевому законодавству. Водночас компанія наголошує, що прагне надалі зробити технологію доступною і в цих країнах.

OpenAI не повідомила, коли функцію буде запущено для безкоштовних користувачів. «Зараз ми зосереджені на впровадженні для платних версій», — заявив речник компанії в коментарі для TechCrunch.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, пам’ять у ChatGPT може посилатися на всі ваші попередні чати, щоб надавати більш персоналізовані відповіді, враховуючи ваші вподобання та інтереси, і ставати ще кориснішою для написання текстів, отримання порад, навчання та багато іншого», — йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

Читайте також: Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI

Мета нової функції пам’яті — зробити спілкування з ChatGPT більш плавним і персоналізованим — щоб користувачам не доводилося повторно вводити інформацію, яку вони вже повідомляли раніше. У лютому подібну функцію представила й Google у своєму Gemini.

Звісно, не всі користувачі будуть у захваті від того, що OpenAI збирає ще більше інформації про них. На щастя, функцію можна вимкнути. У налаштуваннях ChatGPT користувачі можуть відключити нову пам’ять, а також керувати окремими збереженими спогадами.

Також у OpenAI зазначають, що користувач може запитати у ChatGPT, що саме той пам’ятає, або ж перейти до «Тимчасового чату», який не зберігається в пам’яті.

Минулого року OpenAI вже додала можливість забути або запам’ятати окремі деталі на запит користувача. Проте раніше для цього потрібно було вручну вказувати, що саме слід запам’ятати або забути. Сьогоднішнє оновлення робить цей процес більш автоматизованим і плавним.

У компанії також уточнюють, що нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням для тих користувачів, які раніше вже активували памʼять у ChatGPT.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель

Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI

OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Google випустить нову модель ШІ 10.04.2025

Google випустить нову модель ШІ
Українська IT-компанія запустить свого ШІ-асистента 04.04.2025

Українська IT-компанія запустить свого ШІ-асистента
NovaPay використовує ШІ для проведення платежів 03.04.2025

NovaPay використовує ШІ для проведення платежів
Штучний інтелект у корпоративних комунікаціях: можливості, виклики та вплив на репутацію 01.04.2025

Штучний інтелект у корпоративних комунікаціях: можливості, виклики та вплив на репутацію
Мінцифри розробляє власний ШІ 31.03.2025

Мінцифри розробляє власний ШІ
Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI 28.03.2025

Тренд на ШІ-зображення від ChatGPT «плавить» графічні процесори OpenAI
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  14:00

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

 Сьогодні  11:30

Магнітний полюс Землі зміщується: як це вплине на людей

 Сьогодні  10:00

Американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні

 11.04.2025  20:00

Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти

 11.04.2025  19:20

Правила подання звітності та сплати податків для мобілізованих ФОП можуть змінитися

 11.04.2025  18:30

5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року

 11.04.2025  17:40

АМКУ дозволив ОККО орендувати станції мережі KLO

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber