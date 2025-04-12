OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

У четвер компанія OpenAI оголосила про початок впровадження нової функції памʼяті в ChatGPT, яка дозволяє чат-боту адаптувати відповіді до користувачів на основі вмісту їхніх попередніх розмов

У компанії пояснюють, що функція, яка відображається в налаштуваннях ChatGPT як «використання збережених спогадів», має зробити спілкування з ботом більш релевантним для користувачів. Оновлення додасть контекст до текстових, голосових і візуальних функцій ChatGPT.

Функція памʼяті спершу буде доступна для передплатників ChatGPT Pro та Plus, за винятком користувачів у Великій Британії, ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У OpenAI пояснюють, що для цих регіонів необхідно пройти додаткову зовнішню перевірку, щоб відповідати місцевому законодавству. Водночас компанія наголошує, що прагне надалі зробити технологію доступною і в цих країнах.

OpenAI не повідомила, коли функцію буде запущено для безкоштовних користувачів. «Зараз ми зосереджені на впровадженні для платних версій», — заявив речник компанії в коментарі для TechCrunch.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, пам’ять у ChatGPT може посилатися на всі ваші попередні чати, щоб надавати більш персоналізовані відповіді, враховуючи ваші вподобання та інтереси, і ставати ще кориснішою для написання текстів, отримання порад, навчання та багато іншого», — йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY — OpenAI (@OpenAI) April 10, 2025

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Мета нової функції пам’яті — зробити спілкування з ChatGPT більш плавним і персоналізованим — щоб користувачам не доводилося повторно вводити інформацію, яку вони вже повідомляли раніше. У лютому подібну функцію представила й Google у своєму Gemini.

Звісно, не всі користувачі будуть у захваті від того, що OpenAI збирає ще більше інформації про них. На щастя, функцію можна вимкнути. У налаштуваннях ChatGPT користувачі можуть відключити нову пам’ять, а також керувати окремими збереженими спогадами.

Також у OpenAI зазначають, що користувач може запитати у ChatGPT, що саме той пам’ятає, або ж перейти до «Тимчасового чату», який не зберігається в пам’яті.

Минулого року OpenAI вже додала можливість забути або запам’ятати окремі деталі на запит користувача. Проте раніше для цього потрібно було вручну вказувати, що саме слід запам’ятати або забути. Сьогоднішнє оновлення робить цей процес більш автоматизованим і плавним.

У компанії також уточнюють, що нову функцію буде ввімкнено за замовчуванням для тих користувачів, які раніше вже активували памʼять у ChatGPT.

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