OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

У четвер компанія OpenAI оголосила про початок впровадження нової функції памʼяті в ChatGPT, яка дозволяє чат-боту адаптувати відповіді до користувачів на основі вмісту їхніх попередніх розмов

У компанії пояснюють, що функція, яка відображається в налаштуваннях ChatGPT як «використання збережених спогадів», має зробити спілкування з ботом більш релевантним для користувачів. Оновлення додасть контекст до текстових, голосових і візуальних функцій ChatGPT.

Функція памʼяті спершу буде доступна для передплатників ChatGPT Pro та Plus, за винятком користувачів у Великій Британії, ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У OpenAI пояснюють, що для цих регіонів необхідно пройти додаткову зовнішню перевірку, щоб відповідати місцевому законодавству. Водночас компанія наголошує, що прагне надалі зробити технологію доступною і в цих країнах.

OpenAI не повідомила, коли функцію буде запущено для безкоштовних користувачів. «Зараз ми зосереджені на впровадженні для платних версій», — заявив речник компанії в коментарі для TechCrunch.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY

— OpenAI (@OpenAI) April 10, 2025