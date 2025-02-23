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Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI

23.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Статки Сема Альтмана є важливою темою для людей, які стежать за технологічною індустрією, оскільки генеральний директор OpenAI є однією з найвідоміших фігур у цій галузі, особливо з розвитком штучного інтелекту (ШІ) та чат-ботів, таких як ChatGPT

Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI

Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI Фото: freepik.com, wikipedia.org

Сем Альтман — генеральний директор компанії OpenAI, розробника популярного чат-бота ChatGPT.

У 2005 році Сем Альтман став співзасновником Loopt, додатку для соціальних мереж на основі визначення місцезнаходження. Незважаючи на залучення значного венчурного капіталу, додаток не досягнув широкого успіху і був придбаний корпорацією Green Dot Corporation у 2012 році за $43 млн.

Наступною важливою роллю Альтмана стала робота в Y Combinator, відомому акселераторі стартапів. Почавши як партнер на умовах неповного робочого дня у 2011 році, він зрештою став президентом компанії у 2014 році. За час роботи в компанії Y Combinator профінансував і став ментором численних стартапів, деякі з яких сьогодні стали великими технологічними компаніями.

У 2015 році Альтман став співзасновником OpenAI. З 2019 року він обіймає посаду генерального директора компанії.

Станом на початок 2025 року статки Сема Альтмана оцінюються в $1,2 млрд. Хоча це чимала сума, Альтман далеко не на вершині світового рейтингу мільярдерів, де панують Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос.

Цікаво, що статки Сема Альтмана не пов’язані із зарплатою чи часткою в OpenAI. А саме, Альтман заявив, що він не володіє акціями OpenAI і отримує мінімальну компенсацію за свою роль, яка покриває лише найнеобхідніше, наприклад, медичну страховку. Натомість його статки значною мірою походять від ранніх інвестицій в успішні технологічні компанії.

Цікаве по темі: ШІ може стати розумнішим за людину раніше, ніж очікувалося — Сем Альтман

Що стосується активів та інвестицій, то портфоліо Сема Альтмана є великим і вражаючим.

Альтман є одним з найбільших акціонерів Reddit. До первинного публічного розміщення акцій (IPO) популярної платформи у 2024 році він був третім за величиною акціонером, володіючи близько 9% акцій. З огляду на те, що станом на середину лютого 2025 року ринкова капіталізація Reddit становила $34,48 млрд, ця частка є значним внеском у його статки.

Окрім Reddit, Альтман інвестував у кілька інших технологічних гігантів. Його портфель включає ранні частки в таких компаніях, як:

  • Airbnb Inc;
  • Stripe, Inc;
  • Helion Energy.

Крім того, Сем Альтман також інвестував у наступні стартапи:

  • Neuralink: компанія Ілона Маска, що займається розробкою інтерфейсу між мозком і комп’ютером;
  • Wave Mobile Money: африканський фінтех-стартап;
  • Boom Supersonic: компанія, що працює над технологією надзвукових польотів.

Крім того, за даними Entrepreneur, Альтман зробив значні покупки нерухомості, зокрема:

  • маєток на Гаваях вартістю $43 млн;
  • нерухомість у Сан-Франциско та Напі, Каліфорнія.

Сем Альтман також бере участь в інших підприємствах, таких як інвестиційний фонд Apollo Projects, і є радником у Fathom Radiant.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниТехнології
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