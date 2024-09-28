ШІ може стати розумнішим за людину раніше, ніж очікувалося — Сем Альтман

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман каже, що штучний інтелект (ШІ) може стати розумнішим за людину раніше, ніж багато хто очікує

У своєму блозі на особистому сайті Альтман обговорив те, що він називає Епохою інтелекту, і сказав: «Цілком можливо, що ми матимемо суперінтелект через кілька тисяч днів (!); це може зайняти більше часу, але я впевнений, що ми дійдемо до цього».

Звичайно, «тисячі» днів — це досить широке поняття. 2 000 днів — це 5,5 років, а 5 000 днів — трохи менше 14, тому, хоча Альтман неймовірно оптимістично налаштований щодо майбутнього ШІ, він не прогнозує одномоментних змін.

Якщо генеративний ШІ має на меті відповідати інтелектуальним здібностям людини, то надінтелектуальний ШІ має намір піти ще далі, можливо, значно випередивши здатність людського мозку оцінювати проблеми та приймати рішення. Ця технологія, з огляду на її потенціал, може викликати найбільші побоювання щодо ШІ.

У своєму дописі Альтман зазначив, що зараз суспільство стоїть на початку того, що він називає «Епохою інтелекту», яка, на його думку, може стати однією з найбільш трансформаційних в історії людства.

Цікаве по темі: Що буде, якщо роздати людям по $1 000: підсумки експерименту Сема Альтмана

«Я вважаю, що майбутнє буде настільки яскравим, що ніхто не зможе зараз це все описати; визначальною характеристикою епохи інтелекту буде масове процвітання, — написав він. — Хоча це відбуватиметься поступово, вражаючі тріумфи – виправлення клімату, заснування космічної колонії та відкриття всіх законів фізики — врешті-решт стануть буденністю. З майже безмежним інтелектом і великою енергією — здатністю генерувати чудові ідеї та втілювати їх у життя — ми можемо зробити досить багато».

Будучи впевненим у майбутньому штучного інтелекту, Альтман відзначив ризик негативних наслідків, включаючи вплив на ринок праці, але застеріг від цього, сказавши, що «більшість робочих місць будуть змінюватися повільніше, ніж багато хто думає», і що багато з того, що ми робимо сьогодні, в майбутньому буде виглядати як марна трата часу.

«Ніхто не озирається на минуле, і не мріє бути ліхтарником», — написав він.

Нагадаємо, що названо зарплату гендиректора OpenAI Сема Альтмана. Як підрахували журналісти WSJ, попри таку низьку зарплатню загальні активи Альтмана оцінюються щонайменше у $2,8 млрд. І фактично це все завдяки інвестиціям.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Сем Альтман розповів, яким буде майбутнє штучного інтелекту

Сем Альтман планує замінити смартфон новим девайсом на базі ШІ

Сем Альтман у списку мільярдерів Forbes: у що інвестував генеральний директор OpenAI

За матеріалами: Yahoo!Finance.