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Що буде, якщо роздати людям по $1 000: підсумки експерименту Сема Альтмана

28.07.2024 12:00
Олеся Крамаренко
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Організація, що підтримується OpenAI, оприлюднила результати пілотної програми універсального базового доходу

Що буде, якщо роздати людям по $1 000: підсумки експерименту Сема Альтмана

Фото: freepik.com, youtube.com

Протягом останніх восьми років експериментальний проєкт, що фінансується мільярдером, співзасновником і генеральним директором OpenAI Семом Альтманом, непомітно випробовує утопічну ідею: Що, якби всім у світі давали гроші, регулярно, без жодних зобов’язань?

“Універсальний базовий дохід” був однією з перших концепцій, досліджених OpenResearch, лабораторією, пов’язаною з OpenAI, у яку Альтман особисто вклав десятки мільйонів доларів у хрестовий похід за майбутнє, яке, на його думку, неминуче буде зруйноване штучним інтелектом. Зараз проєкт публікує результати масштабного дослідження, в рамках якого тисячі людей по всій Америці отримали $45 млн.

Як це працювало

У програмі взяли участь 3 000 осіб з Техасу та Іллінойсу з доходом до $28 000 на рік. З листопада 2020 року по жовтень 2023 року третина учасників отримувала $1 000 на місяць протягом трьох років (решта — $50 на місяць протягом трьох років).

Протягом усього дослідження команда збирала дані за допомогою телефонних та онлайн-опитувань, інтерв’ю та щоденників, а також сторонніх джерел, таких як документи про освіту та кредитні звіти. Вони також брали кров у добровільних учасників, щоб відстежувати зміни в певних біомаркерах здоров’я.

Дослідження показало, що ті, хто отримував $1 000:

  • Вони витрачали в середньому на $310 більше на місяць, переважно на оренду житла, транспорт та їжу.
  • В середньому люди працювали на 1,3 години менше на тиждень.
  • Вони частіше зверталися до лікарень, лікарів і стоматологів.
  • Люди були більш схильні надавати фінансову допомогу іншим.
  • Зловживання алкоголем знизилося на 20%, у людей з’явилася більша свобода в плані вибору місця проживання, а також можливість знайти кращу роботу.

Але дослідники стверджують, що прямих доказів покращення фізичного та психічного здоров’я не було. Хоча стрес і відсутність продовольчої безпеки зменшилися протягом першого року, вони вирівнялися на другий і третій роки, а довгострокове фінансове становище учасників залишилося незмінним.

Альтман неодноразово заявляв, що бачить універсальний базовий дохід як розв’язання проблеми бідності, ще з часів, коли він був президентом стартап-акселератора Y Combinator. У своєму блозі майже десять років тому він звернувся до дослідників з унікальним закликом:

“Ми хотіли б профінансувати дослідження базового доходу. Мене давно інтригує ця ідея, і хоча про неї багато говорять, даних про те, як це може спрацювати, досить мало”.

Знакове дослідження надає більше даних про переваги універсального базового доходу — улюбленого рішення засновника OpenAI для майбутнього, в якому ШІ забере робочі місця у всіх. А про те, які професії переживуть ШІ, розповів Білл Гейтс.

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За матеріалами morningbrew.com

 

Рубрики: ГрошіСвітНовиниШтучний інтелект
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