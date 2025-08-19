close-btn
PaySpaceMagazine

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

19.08.2025 15:40
Микола Деркач

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

Фото: unsplash.com

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, а також у Telegram каналі Мінекономіки.

Зазначається, що оформлення ветеринарної ліцензії у єДозвіл тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.

єДозвіл — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Коли підприємець подає заяву на порталі Дія, єДозвіл працює «за лаштунками»: перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у Дію, зазначається у повідомленні.

Читайте також: Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

При цьому новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей.

«Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги, — йдеться у повідомленні. — Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки».

Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

«Ця технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки і дає їм більше часу на те, що справді важливо. Для бізнесу — це менше бюрократії та швидший старт, для держави — вища якість рішень», — пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Раніше ми також писали, що Міністерство оборони України презентувало онлайн-платформу Zbroya («Зброя») — єдину платформу сервісів для української оборонної індустрії.

«Наше завдання — спростити взаємодію між зброярами та державою, показати партнерам наш потенціал. Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї», — зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Очільниця напряму цифровізації в Міноборони йде з посади

Міноборони запустило власний маркетплейс

Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів 19.08.2025

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів
В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді 13.08.2025

В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді
Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ 10.08.2025

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ
Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok 09.08.2025

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok
ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ 09.08.2025

ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ
OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5 08.08.2025

OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:10

Netpeak Group змінила назву

 Сьогодні  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 Сьогодні  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 Сьогодні  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Сьогодні  13:00

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  12:00

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

 Сьогодні  11:00

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.