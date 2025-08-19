У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, а також у Telegram каналі Мінекономіки.

Зазначається, що оформлення ветеринарної ліцензії у єДозвіл тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.

єДозвіл — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Коли підприємець подає заяву на порталі Дія, єДозвіл працює «за лаштунками»: перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у Дію, зазначається у повідомленні.

При цьому новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей.

«Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги, — йдеться у повідомленні. — Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки».

Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

«Ця технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки і дає їм більше часу на те, що справді важливо. Для бізнесу — це менше бюрократії та швидший старт, для держави — вища якість рішень», — пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Раніше ми також писали, що Міністерство оборони України презентувало онлайн-платформу Zbroya («Зброя») — єдину платформу сервісів для української оборонної індустрії.

«Наше завдання — спростити взаємодію між зброярами та державою, показати партнерам наш потенціал. Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї», — зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

