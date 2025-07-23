Очільниця напряму цифровізації в Міноборони йде з посади

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади

Про це вона заявила у своєму Facebook.

«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів, — написала Черногоренко. — Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору».

За час роботи Катерини Черногоренко в Міноборони цифрова трансформація системи оборони вийшла на новий рівень. Платформа «Резерв+» охопила понад 4,5 млн користувачів, дозволивши оновлювати дані без ТЦК, отримувати електронні документи, подавати онлайн-запити на відстрочку та проходження ВЛК. Завдяки персоналізованому рекрутингу було отримано понад 110 тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони.

Мобільний застосунок «Армія+» об’єднав понад 840 тисяч військовослужбовців, відкривши доступ до електронних рапортів, онлайн-навчання та перших в історії опитувань військових. Через нього також можна записатися на шлюб без черги. Запроваджена програма «Плюси» дала змогу військовим економити — 260 млн грн за рахунок співпраці з бізнесом.

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Було розблоковано можливість переведення між частинами — понад 42 тисячі військовослужбовців скористалися цим сервісом, посиливши критично важливі підрозділи. Легалізовано бойову систему DELTA, яка щодня допомагає знищувати понад 2000 цілей, а також інтегровано ШІ-платформу Avengers для миттєвої ідентифікації ворога. Кількість модулів DELTA зросла з 5 до 11, а сама система пройшла перевірку безпеки за стандартами НАТО.

Крім того, було створено DOT-Chain — логістичну платформу, яка прискорила постачання харчування у 4 рази та стала базою для зброярського маркетплейсу. Міноборони відмовилось від 16 паперових журналів, перевело облік особового складу в електронну форму й заснувало Управління космічної політики. У сфері кібербезпеки запущено центр реагування на інциденти та систему 24/7-моніторингу. А в межах міжнародних коаліцій вдалося залучити понад 3 млрд євро допомоги — на дрони, ІТ-інфраструктуру та технології майбутнього.

«Я працювала з однією з найсильніших команд в Уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Дякую партнерам, які постійно включались, брейнстормили разом, повністю занурювались у цифрову трансформацію оборони і допомагали робити неможливе. Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі», — додала Черногоренко.

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