Премія «Вчасно.Кращі» вдруге відзначила лідерів цифровізації

30 травня відбулося вручення щорічної премії «Вчасно.Кращі» — події, яка відзначає бізнес за найбільші досягнення у цифровізації. 11 компаній отримали нагороди за впровадження прогресивних рішень і автоматизацію бізнес-процесів

Цьогоріч премія «Вчасно.Кращі» відзначила лідерів у таких сферах: електронний документообіг, диджиталізація кадрових процесів, перехід на програмні РРО, ефективне використання хмарних КЕП, технології EDI та електронних ТТН. За нагороди змагалися понад 300 компаній середнього та великого бізнесу. Премія охопила 11 ключових напрямів, де учасники презентували найкращі цифрові рішення та результати за 2024 рік. Вперше 6 переможців обирала публіка, а 5 – експертне журі.

«Для нас важливо відзначати не лише результати, а й прагнення компаній впливати на усе бізнес-середовище. Ми звертаємо увагу на те, чи вони пропагують цифрові зміни та мотивують своїх партнерів ставати на шлях трансформації. Тому ми запровадили окремі номінації для таких амбасадорів діджиталізації. Адже одна прогресивна зміна повинна вести за собою іншу — саме так ми разом формуємо цифрове майбутнє країни», — коментує Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно».

Тема премії «Вчасно.Кращі» цьогоріч — єдність. Це підкреслює важливість співпраці держави, компаній та кожної команди задля цифрової трансформації. Серед переможців, обраних журі — бізнеси, які активно використовують цифрові сервіси та допомагають іншим відмовлятися від паперу.

«BusMarket Group» отримали нагороду як мотиватор ринку за активне залучення партнерів у діджитал-світ. Ярослава Савош-Давидова, керівниця сектору комунікацій компанії, зазначає:

«Для «BusMarket Group» цифровізація давно стала способом мислення. Щороку ми впроваджуємо нові інструменти й залучаючи контрагентів, транслюємо цифрові рішення як стратегічний пріоритет. Ми під’єднали близько 6000 партнерів до ЕДО і цим прагнемо покращити рівень сервісу на ринку післягарантійного обслуговування автомобілів».

«Нова пошта» не лише активно використовує цифрові сервіси, а й надихає інші бізнеси на зміни. За останній рік компанія обмінювалася документами електронно із понад 100 тисячами контрагентами.

«Аптека Доброго Дня» демонструє приклад діджиталізації та мотивації для переходу компаній в ЕДО у медичній сфері. Отримала нагороду за активне використання цифрових сервісів.

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Компанія «Uklon» не лише цифровізувала роботу з клієнтами, але й перевела кадрові процеси в електронний формат. Тепер працівники підписують документи удесятеро швидше. Отримала нагороду — найбільш дбайливий роботодавець.

Компанія «Ekol Logistics» — один з прикладів бізнесу, який не чекає, а діє. Вони вирішили діяти самі, не чекаючи поки держава зробить електронні ТТН обов’язковими. У 2024 році «Ekol Logistics» перевела в електронний формат понад 6000 перевезень.

«Перші кроки завжди найважчі, але саме вони прокладають шлях для інших. Ми віримо, що саме компанії, які не бояться впроваджувати нові цифрові інструменти, змінюють ринок. Наші дії рухають логістику та країну уперед», — додає Юлія Зінкевич, менеджерка проєктів із цифрової трансформації «Ekol Logistics»

Цьогоріч у рамках премії вперше до вибору переможців долучилася бізнес-спільнота. Спочатку експертне журі із усіх поданий заявок сформувало ТОП-5 у 6 номінаціях. Далі всі охочі протягом травня голосували за найкращі досягнення компаній-номінантів.

«Група компаній ДТЕК мережі» вже вдруге була нагороджена за вагомі результати у цифровізації. У 2024 році вони вмотивували та допомогли понад 6 500 компаніям перейти в ЕДО.

Компанія «Bayer» перемогла, бо скоротила час обробки документа з 8 до 2 годин та максимально спростила процеси для роботи з партнерами.

«Watsons» отримали нагороду за переведення 85% залізних кас на програмні РРО у своїй мережі магазинів. Повний перехід на електронні чеки запланований до кінця року.

Інтернет-магазин техніки «КТС» обрали найкращим серед торговельних мереж. Він цифровізував обмін документами на всіх етапах постачання.

«Євромікс» відзначили, бо він успішно цифровізує свої процеси та впроваджує технології EDI. А ще й створює власні програмні продукти, зокрема на базі штучного інтелекту.

Лідером стала і мережа магазинів «Фора» — за ефективне використання функціоналу хмарного КЕП та переведення усіх співробітників, які працюють із документами, на електронне підписання.

Окрім бізнесових досягнень, захід мав і важливу благодійну мету — збір коштів на комплекси спостереження «Сторожі степу» для 12-тої бригади спеціального призначення «Азов» Національної Гвардії України. Під час премії вдалося зібрати понад 50 000 гривень. Загальна сума збору, який стартував у партнерстві цифрових сервісів «Вчасно» та фонду «Azov.One», — 500 000 гривень.

Довідка:

«Вчасно.Кращі» — щорічна премія, яка відзначає компанії за ефективне впровадження цифрових рішень і сучасних підходів до автоматизації бізнес-процесів.

«Вчасно» — сервіси цифрових рішень для легкого та зрозумілого ведення бізнесу, що включають е-документообіг, кадрову автоматизацію, електронні чеки, ТТН, підписи та звітність для ФОП. Цифрові сервіси «Вчасно» входять до групи українських продуктових ІТ-компаній Vchasno Group.

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